«Сдвигаются климатические зоны в стране». Как глобальное потепление отразилось на Беларуси?

Новости Беларуси. Тему экологии обсуждаем с нашими гостями – от бытовых вопросов вроде сортировки мусора до масштабных проблем. Например, как глобальное потепление способно отразиться на жителях мегаполиса? Гости программы «Большой город» – эксперты предприятия «Бел НИЦ “Экология”» Екатерина Ботян и Дмитрий Мелех. Илона Волынец, ведущая:

Давайте поговорим о глобальном потеплении, изменении климата. Все говорят об этом, но в Беларуси почему-то жаркого, знойного лета нет, и зимы у нас тоже с морозами. Почему мы, белорусы, не чувствуем этого глобального потепления, и насколько оно опасно?

Дмитрий Мелех, заместитель заведующего отделом международного научного сотрудничества РУП «Бел НИЦ “Экология”»:

К глобальному потеплению наиболее уязвимы малые островные государства. Они отчетливо ощущают подъем уровня воды, различные катаклизмы. В Беларуси также наблюдается этот процесс изменения климата. Достаточно много людей уже забыло, что такая суровая зима, которая была с 2020 по 2021 годы, была очень давно – порядка 10 лет назад. Можно вспомнить лето 2019-го, когда была выжженная трава, достаточно сухой воздух с высокой температурой, выше 30 градусов. В Беларуси ощущается изменение климата. В последние годы сдвигаются климатические зоны в стране. На юге Беларуси, в Гомельской области, образовалась новая климатическая зона, которая по своим характеристикам соответствует климату центральной Украины. Она подходит для выращивания бахчевых культур.

Илона Волынец:

Но это же хорошо, с одной стороны. Дмитрий Мелех:

С одной стороны, хорошо, но от этого испытывает сложности лесное хозяйство. Илона Волынец:

Экология – это большое сложное понятие. Нам всем кажется: что я один могу сделать? Ничего. Пускай чиновники, ученые этим всем занимаются. Как вы думаете, может ли каждый из нас внести свой личный вклад?