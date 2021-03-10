«Сдвигаются климатические зоны в стране». Как глобальное потепление отразилось на Беларуси?
Новости Беларуси. Тему экологии обсуждаем с нашими гостями – от бытовых вопросов вроде сортировки мусора до масштабных проблем. Например, как глобальное потепление способно отразиться на жителях мегаполиса?
Гости программы «Большой город» – эксперты предприятия «Бел НИЦ “Экология”» Екатерина Ботян и Дмитрий Мелех.
Илона Волынец, ведущая:
Давайте поговорим о глобальном потеплении, изменении климата. Все говорят об этом, но в Беларуси почему-то жаркого, знойного лета нет, и зимы у нас тоже с морозами. Почему мы, белорусы, не чувствуем этого глобального потепления, и насколько оно опасно?
Дмитрий Мелех, заместитель заведующего отделом международного научного сотрудничества РУП «Бел НИЦ “Экология”»:
К глобальному потеплению наиболее уязвимы малые островные государства. Они отчетливо ощущают подъем уровня воды, различные катаклизмы. В Беларуси также наблюдается этот процесс изменения климата. Достаточно много людей уже забыло, что такая суровая зима, которая была с 2020 по 2021 годы, была очень давно – порядка 10 лет назад. Можно вспомнить лето 2019-го, когда была выжженная трава, достаточно сухой воздух с высокой температурой, выше 30 градусов.
В Беларуси ощущается изменение климата. В последние годы сдвигаются климатические зоны в стране.
На юге Беларуси, в Гомельской области, образовалась новая климатическая зона, которая по своим характеристикам соответствует климату центральной Украины. Она подходит для выращивания бахчевых культур.
Илона Волынец:
Но это же хорошо, с одной стороны.
Дмитрий Мелех:
С одной стороны, хорошо, но от этого испытывает сложности лесное хозяйство.
Илона Волынец:
Экология – это большое сложное понятие. Нам всем кажется: что я один могу сделать? Ничего. Пускай чиновники, ученые этим всем занимаются. Как вы думаете, может ли каждый из нас внести свой личный вклад?
Екатерина Ботян, заведующая отделом обращения с отходами РУП «Бел НИЦ “Экология”»:
Образ экологического развития страны начинается с каждого из нас. Наше бережливое или наплевательское отношение к окружающей среде, будь то отходы, будь то объекты растительного и животного мира, – это наше лицо и презентация своего государства перед всеми остальными. Мы, конечно, видим большой задел в нашем населении. Культура, отношения, социально-экономическое развитие – это все то, что дает достаточно большую подоплеку, чтобы мы могли еще лучше развиваться в направлении экологии.
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