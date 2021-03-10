Роман Головченко, посещая Смолевичи: «Надо было не допустить перенаселённости Минска»

Здесь прошло выездное совещание с участием премьер-министра Беларуси.

Новости Беларуси. Четкое планирование и понимание перспектив. О развитии городов-спутников Минска 10 марта говорили в Смолевичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смолевичи сейчас в активной фазе строительства. Здесь появятся два квартала – в общей сложности это 34 многоэтажных дома.

Первые жильцы уже освоились в новых квадратных метрах. В 2020 году в рамках проекта здесь открыли детский сад, к сентябрю обещают сдать школу.

Однако темпы строительства – констатировал глава правительства – пока недостаточны. Роман Головченко поручил обеспечить параллельное возведение жилья и инфраструктуры. Кроме того, людям необходимо предложить и работу.