Роман Головченко, посещая Смолевичи: «Надо было не допустить перенаселённости Минска»

Новости Беларуси. Четкое планирование и понимание перспектив. О развитии городов-спутников Минска 10 марта говорили в Смолевичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь прошло выездное совещание с участием премьер-министра Беларуси.
Новости Беларуси. Четкое планирование и понимание перспектив. О развитии городов-спутников Минска 10 марта говорили в Смолевичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь прошло выездное совещание с участием премьер-министра Беларуси.
Смолевичи сейчас в активной фазе строительства. Здесь появятся два квартала – в общей сложности это 34 многоэтажных дома.
Первые жильцы уже освоились в новых квадратных метрах. В 2020 году в рамках проекта здесь открыли детский сад, к сентябрю обещают сдать школу.
Однако темпы строительства – констатировал глава правительства – пока недостаточны. Роман Головченко поручил обеспечить параллельное возведение жилья и инфраструктуры. Кроме того, людям необходимо предложить и работу.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Надо было не допустить перенаселенности Минска в связи с недостатком территорий. Конечно, чем дальше рассматривали вопросы, принимались один указ главы государства, второй, тем острее становилась задача не просто построить жилье, но и превратить эти территории действительно в своего рода элементы агломерации минской. Соответствующим образом спланировать и размещение и производительных сил, и промышленных предприятий, и социальной инфраструктуры, и инженерной инфраструктуры.
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