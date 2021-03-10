«Уже будет реализовываться новый генплан». Председатель Смолевичского райисполкома рассказал о планах застройки города

Новости Беларуси. Четкое планирование и понимание перспектив. О развитии городов-спутников Минска 10 марта говорили в Смолевичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Ратомский, председатель Смолевичского райисполкома:

У нас уже реализовано шесть домов. В этом году планируется еще шесть домов уже ввести в эксплуатацию. И три дома в следующем году. На этом квартал наш будет застроен, уже будет реализовываться новый генплан. Это 360 гектаров.

Планируется в этом квартале детская поликлиника. Сюда выносится стоматология. Соответственно, освобождаются площади в уже существующей больнице, где увеличится коечный фонд примерно на 50 мест.