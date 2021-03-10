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«Уже будет реализовываться новый генплан». Председатель Смолевичского райисполкома рассказал о планах застройки города

10 марта 2021 14:28
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Новости Беларуси. Четкое планирование и понимание перспектив. О развитии городов-спутников Минска 10 марта говорили в Смолевичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там прошло выездное совещание с участием премьер-министра Беларуси.

«Уже будет реализовываться новый генплан». Председатель Смолевичского райисполкома рассказал о планах застройки города-1

Андрей Ратомский, председатель Смолевичского райисполкома:
У нас уже реализовано шесть домов. В этом году планируется еще шесть домов уже ввести в эксплуатацию. И три дома в следующем году. На этом квартал наш будет застроен, уже будет реализовываться новый генплан. Это 360 гектаров.

Планируется в этом квартале детская поликлиника. Сюда выносится стоматология. Соответственно, освобождаются площади в уже существующей больнице, где увеличится коечный фонд примерно на 50 мест.

«Уже будет реализовываться новый генплан». Председатель Смолевичского райисполкома рассказал о планах застройки города-4

Население Смолевичей к 2035 году должно вырасти до 50 тысяч человек. Сейчас построить жилье здесь предлагают в основном многодетным семьям. Но уже с 2022 года такой возможностью смогут воспользоваться и другие категории.

«Уже будет реализовываться новый генплан». Председатель Смолевичского райисполкома рассказал о планах застройки города-7

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# Государственная политика # общество # Роман Головченко # Андрей Ратомский # Фотофакт

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