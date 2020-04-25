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Сколько заработали белорусы на республиканском субботнике?

25 апреля 2020 13:41
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Новости Беларуси. 25 апреля общенациональный субботник прошел в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По традиции, наравне со всеми трудился и Президент.

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Как сообщил вице-премьер Владимир Кухарев, по предварительным данным, участие в субботнике приняли 2 миллиона 300 тысяч человек. Собрано порядка 8 миллионов 700 тысяч рублей.

Сколько заработали белорусы на республиканском субботнике?-1

# Субботники в Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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