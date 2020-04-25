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«Вот они шутят там – сказал Лукашенко, что не будет, чего есть. А действительно, давайте сегодня не посеем, не подоим коровку»

25 апреля 2020 12:58
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Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Малёваная об информации про коронавирус: «Не быть стадом, не быть толпой, не идти на поводу у недобросовестных СМИ»

Вадим Боровик, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодёжных организаций:
Самое главное – надо говорить правду. Манипуляция информацией. Всегда можно любую информацию подать таким образом, что вы не будете её понимать – на самом деле, какова цель. Есть цель всегда у любого действия, есть причина. Скажите, сколько на душу населения делает тестов? У нас же есть соседка южная: у них тестов в 10 раз меньше. У нас выявлено заболевших меньше при таком количестве тестов. Понимаете? И смертность ниже.

То есть нужно понимать один момент: Беларусь действует конкретно. То есть выявили случай коронавируса, значит, мы локализуем всех контактёров первого, второго уровня. Мы выявили – провели тест, то есть тест, который подтвердил. Мы не просто так людей ограничиваем.

Правильно сказал Президент. Вот они шутят там – сказал Лукашенко, что не будет, чего есть. А действительно, давайте сегодня не посеем, давайте сегодня не подоим коровку. А кто вам завтра… Вот те, кто сегодня сидят дома на удалёнке – так они должны молиться и спасибо говорить врачам, которые на передовой. Они же тоже могут закрыться. Или электроэнергия у нас откуда появляется, откуда у нас заправка, откуда у нас топливо для сельского хозяйства? Но это надо делать! Потому что мы с вами осенью соберём урожай и испечём хлеб. Но в прочем экономика не будет работать.

«Вот они шутят там – сказал Лукашенко, что не будет, чего есть. А действительно, давайте сегодня не посеем, не подоим коровку»-1

# Коронавирус # общество # Вадим Боровик

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