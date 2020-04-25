Леонид Климович о коронавирусе: «Болезнь – это не игра, поэтому будьте серьёзны и ответственны»

Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом. Берегите себя! Здоровья вам и вашим близким!
Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом. Берегите себя! Здоровья вам и вашим близким!
Леонид Климович, телеведущий, участник игры «Что? Где? Когда?»:
Болезнь – это не игра, поэтому будьте серьезны и ответственны. Не доставляйте проблем ни себе, ни другим. Будем жить!
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