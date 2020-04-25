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Леонид Климович о коронавирусе: «Болезнь – это не игра, поэтому будьте серьёзны и ответственны»

25 апреля 2020 12:56
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Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом. Берегите себя! Здоровья вам и вашим близким!

Леонид Климович о коронавирусе: «Болезнь – это не игра, поэтому будьте серьёзны и ответственны»-1

Леонид Климович, телеведущий, участник игры «Что? Где? Когда?»:
Болезнь – это не игра, поэтому будьте серьезны и ответственны. Не доставляйте проблем ни себе, ни другим. Будем жить!

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Леонид Климович о коронавирусе: «Болезнь – это не игра, поэтому будьте серьёзны и ответственны»-4

# Коронавирус # общество # Леонид Климович # Фотофакт

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