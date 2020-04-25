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Николай Кузьмич о коронавирусе: «Слова признательности всем, кто принимает участие в этом сражении. Мы победим»

25 апреля 2020 12:51
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Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом. Берегите себя! Здоровья вам и вашим близким!

Николай Кузьмич о коронавирусе: «Слова признательности всем, кто принимает участие в этом сражении. Мы победим»-1

Николай Кузьмич, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
За окном весна, солнце, идет невидимое сражение с коронавирусом. Но все теряет силу, если не будет основного любви к человеку. Низкий поклон людям в белых халатах. Они на передовой. Большое им спасибо! Наша любимая Беларусь справится с этой бедой. Слова признательности всем, кто принимает участие в этом сражении. Мы победим.

Николай Кузьмич о коронавирусе: «Слова признательности всем, кто принимает участие в этом сражении. Мы победим»-4

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# Коронавирус # общество # Николай Кузьмич # Фотофакт

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