Николай Кузьмич о коронавирусе: «Слова признательности всем, кто принимает участие в этом сражении. Мы победим»

Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом. Берегите себя! Здоровья вам и вашим близким!

Николай Кузьмич, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

За окном весна, солнце, идет невидимое сражение с коронавирусом. Но все теряет силу, если не будет основного – любви к человеку. Низкий поклон людям в белых халатах. Они на передовой. Большое им спасибо! Наша любимая Беларусь справится с этой бедой. Слова признательности всем, кто принимает участие в этом сражении. Мы победим.