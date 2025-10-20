Белорусские военные участвуют сразу в двух манёврах ОДКБ

Сразу в двух учениях ОДКБ участвуют военнослужащие Беларуси. На полигоне в Таджикистане миротворческие силы отрабатывают поставленные задачи в маневрах «Нерушимое братство – 2025». А формирования радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения проводят учения «Барьер-2025», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские миротворцы совместно с военнослужащими российской 201-й военной базы выполняют задачи на контрольно-пропускных пунктах. Союзники отрабатывают слаженность действий в миротворческих миссиях и оперативном реагировании на кризисные ситуации. Также с ними оттачивают мастерство представители Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Алексей Елфимов, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси: Наш контингент от сил специальных операций, а конкретно миротворческая рота, совместно с представителями Министерства внутренних дел будет отрабатывать весь комплекс задач, которые возложены именно на коллективные миротворческие силы. То есть это работа на КПП, сопровождение гуманитарных грузов, отражение нападения на колонну. И весь спектр задач, который был определен сегодня.

Дмитрий Прехудовский, командир батальона радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Беларуси:

За разведку отвечает Российская Федерация, но Республика Беларусь в основном отвечает за проведение специальной и санитарной обработки. Жарко днем и холодно ночью, также здесь из-за ветров, из-за практически отсутствия растительности затрудняется работа в средствах защиты. Потому что температура днем очень высокая.

Общая численность участников учений – около 1,5 тысячи человек и более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов и свыше 20 беспилотников. Проведение столь масштабных маневров продиктовано необходимостью объединения усилий стран ОДКБ в противостоянии современным вызовам и угрозам.