Сафари по-россонски! Почему иностранцы выбирают наш край для охотничьего туризма

Энергия природы. Следующая точка с мужским характером и азартом. Но оценят ее не только любители охоты и рыбалки. База отдыха в деревне Демех на берегу живописной речушки Дрисса – услада для глаз и души. Первозданная природа, тайга, как в Карелии, каскад озер и чистейший воздух – лучшая терапия и медитация на выходные! Здесь проходит граница с Россией. Места дикие и заповедные. Леса богаты на грибы и ягоды. В этом северном космосе стоит побывать каждому белорусу, рассказали в программе «Путевка BY».

Виталий Новиков, директор базы отдыха:

Здесь водится в основном лось, олень, кабан, косуля, сейчас медведей есть много, зайцы, белки, куницы, поэтому существует это охотничье хозяйство. Мы занимаемся спортивным туризмом и охотничьим туризмом. Мы регулируем численность согласно планов изъятия. У нас любят просто поснимать зверя – 18 вышек открытого типа.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Территория у вас большая, 20 тысяч гектаров, и как понять, где животные находятся? Виталий Новиков:

Зимой мы все по следам читаем, а на большей части территории у нас установлены фотоловушки, видеофиксация.

Виталий Новиков:

За глухарем приезжают в основном все иностранцы. Может быть охота 15 минут, а может быть и неделю. Волки охотятся стаей. Они наносят, конечно, ущерб и по оленю, и по лосю. Вабильщик вабит голосом волка, ждет потом. Много адреналина, если стая у вас 13 голов в 500 метрах отозвалась. Лисы также, с ними положено бороться, чтобы не было бешенства.