Сафари по-россонски! Почему иностранцы выбирают наш край для охотничьего туризма
Энергия природы. Следующая точка с мужским характером и азартом. Но оценят ее не только любители охоты и рыбалки. База отдыха в деревне Демех на берегу живописной речушки Дрисса – услада для глаз и души. Первозданная природа, тайга, как в Карелии, каскад озер и чистейший воздух – лучшая терапия и медитация на выходные! Здесь проходит граница с Россией. Места дикие и заповедные. Леса богаты на грибы и ягоды. В этом северном космосе стоит побывать каждому белорусу, рассказали в программе «Путевка BY».
Виталий Новиков, директор базы отдыха:
Здесь водится в основном лось, олень, кабан, косуля, сейчас медведей есть много, зайцы, белки, куницы, поэтому существует это охотничье хозяйство. Мы занимаемся спортивным туризмом и охотничьим туризмом. Мы регулируем численность согласно планов изъятия. У нас любят просто поснимать зверя – 18 вышек открытого типа.
Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Территория у вас большая, 20 тысяч гектаров, и как понять, где животные находятся?
Виталий Новиков:
Зимой мы все по следам читаем, а на большей части территории у нас установлены фотоловушки, видеофиксация.
Виталий Новиков:
За глухарем приезжают в основном все иностранцы. Может быть охота 15 минут, а может быть и неделю. Волки охотятся стаей. Они наносят, конечно, ущерб и по оленю, и по лосю. Вабильщик вабит голосом волка, ждет потом. Много адреналина, если стая у вас 13 голов в 500 метрах отозвалась. Лисы также, с ними положено бороться, чтобы не было бешенства.
Это место – магнит для рыбаков. Здесь водятся сом, судак, щука, окунь, лещ, красноперка, плотва, язь, ерш. Компания профи обеспечит вам незабываемый клев! А лучше всего – приготовить рыбку на гриле и устроить атмосферный пикник.
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