Сколько стоит поохотиться на зубра в Беларуси?

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:

Сергей, можно с зубром закончить? Сколько стоит убить зубра официально? Вот я знаю, что есть такая статистика, русские приезжают, едут, но только вывести можно не всего зубра.

Сергей Цебрук, начальник управления охоты, рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов:

У нас есть официальное постановление Совета министров, в котором утверждены минимальные цены. На вскидку, это для белорусов около 6 000 рублей, разнится, есть полеток, есть взрослое животное, есть трофейное. Трофейная – это самая дорогая особь. Соответственно, для иностранцев цены гораздо выше. Как правило, белорусы не жаждут охоты на зубра, потому что им хватает тех видов, которые у нас более массовые к добыче, те, которые более доступны им, употребляются в пищу, в том числе и трофейные.

Алена Сырова, СТВ:

То есть у нас по вашей части все в порядке в стране?

Кирилл Казаков:

Либо все-таки есть нарушения?