Сколько стоит поохотиться на зубра в Беларуси?

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
Сергей, можно с зубром закончить? Сколько стоит убить зубра официально? Вот я знаю, что есть такая статистика, русские приезжают, едут, но только вывести можно не всего зубра.
Сергей Цебрук, начальник управления охоты, рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов:
У нас есть официальное постановление Совета министров, в котором утверждены минимальные цены. На вскидку, это для белорусов около 6 000 рублей, разнится, есть полеток, есть взрослое животное, есть трофейное. Трофейная – это самая дорогая особь. Соответственно, для иностранцев цены гораздо выше. Как правило, белорусы не жаждут охоты на зубра, потому что им хватает тех видов, которые у нас более массовые к добыче, те, которые более доступны им, употребляются в пищу, в том числе и трофейные.
Алена Сырова, СТВ:
То есть у нас по вашей части все в порядке в стране?
Кирилл Казаков:
Либо все-таки есть нарушения?
Сергей Цебрук:
Мы, как организация, занимающая непосредственно ведущее охотничье хозяйство, предоставляем услуги на охоту на все разрешенные виды охотничьих животных. Это и нормируемые виды, копытные и птицы, так и ненормированные. Даем путевку, и люди могут свободно. У нас нет такого, что человеку запретили, и он не может идти. Если у него есть дозволяющие документы, он может обратиться в любое охотхозяйство, поохотиться.
Кирилл Казаков:
Вы же работаете с охотоведами, и с охотниками. Для того чтобы эту популяцию регулировать, но приходится убивать, потому что вы решили, что их много?
Павел Гештовт:
Во-первых, не убивать, а добывать, во-вторых, решаем не мы. Специалисты принимают решение, это такой грамотный специалист в области управления дикими животными. Это человек, который принимает окончательное решение. А решаем мы на основании точек зрения людей, которые участвуют в этом процессе. Опять же про лося, о чем мы говорили. Кому-то нравится наблюдать за этим животным, кому-то фотографировать. Я сам фотографирую дикую природу. Автомобилисты, и вы в том числе, я думаю, малоприятно, если вы на скорости 120 километров в час столкнетесь с лосем. А теперь поговорим про лесников, поговорим про сельское хозяйство. Те же самые зубры. А ущерб от некоторых популяций достаточно существенен в сельских хозяйствах. А это затраты сельхозпредприятий. Здесь нет простых и легких ответов. В каждой конкретной ситуации, в каждом конкретном случае, в каждой популяции надо принимать взвешенные, грамотные решения, с учетом точек зрения различных специалистов, чтобы услышать различные мнения, а только потом принимать решения.
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