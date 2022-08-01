Коридор расселения животных. Кто ответственен за гибель животных из-за колючего забора на границе Польши?

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Алена Сырова, СТВ:

Заборы строят на границе белорусской. Мы видим кадры ужасающие, как животные погибают в мучениях. Кто за это ответственен? Кто поможет этим животным? Может быть как-то можно этих животных спасти, уберечь от того, чтобы они не попадали в эти ужасные сети?

Кирилл Казаков, СТВ:

Или это потенциальная ловушка, с которой ничего сделать невозможно?