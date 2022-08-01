Коридор расселения животных. Кто ответственен за гибель животных из-за колючего забора на границе Польши?

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
Заборы строят на границе белорусской. Мы видим кадры ужасающие, как животные погибают в мучениях. Кто за это ответственен? Кто поможет этим животным? Может быть как-то можно этих животных спасти, уберечь от того, чтобы они не попадали в эти ужасные сети?
Кирилл Казаков, СТВ:
Или это потенциальная ловушка, с которой ничего сделать невозможно?
Павел Гештовт, заместитель генерального директора по научной и инновационной работе НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:
Тут проблема еще глубже. Дело в том, что Беловежская пуща – это единый трансграничный резерват. И знаете, лучше иметь одну территорию огромную, чем иметь две такие территории, но схожей площади. Для животных границ нет. Территорию Беловежской пущи населяет единая популяция волка, рыси, зубра. И необходимо, чтобы животные между собой обменивались. Для них нет границ. Исследования, которые проводили по той же самой рыси: рысь спокойно перемещалась через границу. Допустим, на территории Беларуси у нас были условия более спокойные. Там рысь приводила потомство. Для того, чтобы кормить потомство, она уходила на территорию Польши. Слежение с помощью GPS-ошейников показывало, что одна особь рыси могла за год спокойно 50-60 раз пересечь границу. То же самое касается и волка. По медведю ситуация была. Подпитка идет на польскую территорию, на польскую территорию Беловежской пущи стал заходить медведь. Стал появляться на нашей территории. Беловежская пуща является своеобразным коридором расселения животных. Сейчас, когда возведен забор, все, подпитки нет. Наша рысь будет существовать на нашей территории. Медведь пришел в Беловежскую пущу.
Кирилл Казаков:
Можем предполагать, что популяция уменьшится из-за этого забора?
Павел Гештовт:
Конечно, уменьшится. На территории Польши огромный вариант развития событий, что пропадет популяция рыси в принципе. На территории польской. У нас есть подпитка с территорий других. Рысь и медведь, они расселяются на северо-восток, а потом с северо-востока идут в Европу.
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