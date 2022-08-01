«Вопрос контроля и надзора». Каким будет новый закон о защите животных, рассказала Мария Василевич

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
Мария, как вы считаете, на законодательном уровне с точки зрения защиты сельхозживотных у нас достаточно сделано?
Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Как утверждает практикоприменитель, закон есть, хороший закон разработан. Есть типовые положения, по которым есть определенные нормы, как должны содержаться эти животные. Идеальная картина, если владелец хозяйства, колхоза будет любить этих животных и нормально к ним относиться. Но даже если он не такой уж зоозащитник, не привили ему такие ценности (любви к животным), есть обычно вопрос экономической целесообразности. Он как хозяйственник и владелец этого предприятия должен понимать, что если эти телята сегодня умрут, то это будет большой экономический урон. Есть правила, тут нужно наказывать.
Кирилл Казаков, СТВ:
В вашем законопроекте есть такая функция, как инспекция? Человек, который должен прийти домой?
Мария Василевич:
Контроль, надзор государственных органов.
Кирилл Казаков:
Я знаю, когда ты заводишь кошку, собаку, ты должен ее чипировать, поставить на учет, в расчетно-справочном центре должны об этом знать. Но это практически никто не делает.
Мария Василевич:
Абсолютно верно. И в законе мы предусмотрели этот вопрос. Вопрос контроля и надзора государственных органов регулируется 510 Указом Президента. В последней редакции вопрос обращения с животными никак не был урегулирован. Никакой орган, никакое ведомство не было закреплено за этой сферой деятельности. Поэтому мы сейчас при формировании законопроекта надеемся параллельно влезть в пересмотр этого Указа и обратить внимание на то, что необходимо найти ведомства, органы, которые будут заниматься именно контролем, надзором.
Кирилл Казаков:
Когда депутаты будут рассматривать законопроект?
Мария Василевич:
Сложно говорить о сроках, потому что очень много этапов согласования, поскольку сфера обращения с животными затрагивает ответственность и интересы различных ведомств. Их очень много. Я думаю, месяц-два – и мы сможем сказать, что законопроект готов к общественному обсуждению.
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