Сколько можно выпить, чтобы остаться трезвым для ГАИ? Рассказал автоинспектор

К сожалению, пьянство за рулем для некоторых белорусов стало нормой. Ежегодно в стране задерживаются тысячи нетрезвых водителей. Сколько потенциальных преступников разъезжает по дорогам – страшно даже представить. Как остановить потенциальных убийц, почему пьяные садятся за руль – об этом поговорили с гостями-экспертами в студии ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий:

Сколько разрешенная допустимая норма промилле законом и есть ли такая?

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Количество содержания паров этилового спирта в крови, в воздухе выдыхаемом – все регламентировано уже нашими действующими нормативными актами, и от этого зависит в том числе административная ответственность за допущенное правонарушение. Так, уже состав административного правонарушения образует за собой управление водителем в состоянии алкогольного опьянения с промиллями, которые начинают превышать 0,2. То есть 0,3 уже образует состав правонарушения – запрещено.

Наталья Надольская, ведущая:

Давайте с медицинской точки зрения еще прокомментируем. Вот эти 0,3 промилле – сколько это алкоголя и нужны ли нам эти разрешительные дозы?

Ирина Бразевич, врач-психиатр-нарколог УЗ МОКЦ «Психиатрия-наркология»:

Вообще рекомендуется, конечно, нисколько, потому что в нашей стране действует нулевая разрешимость. То есть, вообще, в потреблении у нас запрещено, но состояние алкогольного опьянения фиксируется от 0,3 и выше, поэтому остаются для людей вот такие торги, что как будто что-то можно выпить. Но все настолько индивидуально и непредсказуемо, то есть невозможно предсказать, как организм человека поведет себя в той или иной ситуации. Всем хочется, понятно, конкретики, сколько можно: 0,5 пива, бокал вина, 50 миллиграмм водки. С медицинской точки зрения, нисколько.