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Сколько можно выпить, чтобы остаться трезвым для ГАИ? Рассказал автоинспектор

18 марта 2025 14:08
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К сожалению, пьянство за рулем для некоторых белорусов стало нормой. Ежегодно в стране задерживаются тысячи нетрезвых водителей. Сколько потенциальных преступников разъезжает по дорогам – страшно даже представить. Как остановить потенциальных убийц, почему пьяные садятся за руль – об этом поговорили с гостями-экспертами в студии ток-шоу «Точки над i».

Сколько можно выпить, чтобы остаться трезвым для ГАИ? Рассказал автоинспектор-2

Михаил Свито, ведущий:
Сколько разрешенная допустимая норма промилле законом и есть ли такая?

Сколько можно выпить, чтобы остаться трезвым для ГАИ? Рассказал автоинспектор-4

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Количество содержания паров этилового спирта в крови, в воздухе выдыхаемом – все регламентировано уже нашими действующими нормативными актами, и от этого зависит в том числе административная ответственность за допущенное правонарушение. Так, уже состав административного правонарушения образует за собой управление водителем в состоянии алкогольного опьянения с промиллями, которые начинают превышать 0,2. То есть 0,3 уже образует состав правонарушения – запрещено.

Сколько можно выпить, чтобы остаться трезвым для ГАИ? Рассказал автоинспектор-6

Наталья Надольская, ведущая:
Давайте с медицинской точки зрения еще прокомментируем. Вот эти 0,3 промилле – сколько это алкоголя и нужны ли нам эти разрешительные дозы?

Сколько можно выпить, чтобы остаться трезвым для ГАИ? Рассказал автоинспектор-8

Ирина Бразевич, врач-психиатр-нарколог УЗ МОКЦ «Психиатрия-наркология»:
Вообще рекомендуется, конечно, нисколько, потому что в нашей стране действует нулевая разрешимость. То есть, вообще, в потреблении у нас запрещено, но состояние алкогольного опьянения фиксируется от 0,3 и выше, поэтому остаются для людей вот такие торги, что как будто что-то можно выпить. Но все настолько индивидуально и непредсказуемо, то есть невозможно предсказать, как организм человека поведет себя в той или иной ситуации. Всем хочется, понятно, конкретики, сколько можно: 0,5 пива, бокал вина, 50 миллиграмм водки. С медицинской точки зрения, нисколько.

Сколько можно выпить, чтобы остаться трезвым для ГАИ? Рассказал автоинспектор-10

Наталья Надольская:
Давайте так, образно говоря, среднего телосложения мужчина, он во сколько должен вечером накануне закончить пить?

Сергей Бабич:
Вообще не начинать, потому что правильно сказали наши собеседники, что той дозы расчетной нет и невозможно понять, как на той или иной организм будет воздействовать алкоголь в той или иной ситуации. И может так случиться, что у человека не пройдет это состояние опьянения, сохранится алкоголь в крови и будет оказывать свое влияние на организм. И тем самым способствовать уже его правонарушениям.

Подробности смотрите в видео.

# ГАИ # ГАИ ГУВД Мнгорисполкома # Алкоголь # Сергей Бабич # Наталья Надольская # Вождение в нетрезвом виде

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