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Какое место в машине самое безопасное? Рассказал врач скорой помощи

18 марта 2025 14:05
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К сожалению, пьянство за рулем для некоторых белорусов стало нормой. Ежегодно в стране задерживаются тысячи нетрезвых водителей. Сколько потенциальных преступников разъезжает по дорогам – страшно даже представить. Как остановить потенциальных убийц, почему пьяные садятся за руль – об этом поговорили с гостями-экспертами в студии ток-шоу «Точки над i».

Какое место в машине самое безопасное? Рассказал врач скорой помощи-2

Наталья Надольская, ведущая:
А говорят, что самое опасное пассажирское место – рядом с водителем, потому что водитель инстинктивно будет уводить себя от удара, подставляя как бы свободную сторону автомобиля. Есть такое или нет?

Какое место в машине самое безопасное? Рассказал врач скорой помощи-4

Павел Булах, врач выездной бригады скорой медицинской помощи:
Вообще, традиционно, насколько я знаю, по мировым данным безопасным местом считается заднее сидение справа, по диагонали от водителя, поскольку это место наиболее защищено от возможных ударов. По сути, таким пассажирам страшен только боковой удар справа, и вообще, при боковых ударах, – это самый неблагоприятный удар.

При боковом ударе, как правило, больше всего страдают люди, их чаще всего сжимает, больше риск перевернуться, а при лобовом столкновении, например, правый задний пассажир находится достаточно далеко и, если иметь в виду столкновение со встречным автомобилем, там, как правило, больше всего страдает водительская сторона.

Какое место в машине самое безопасное? Рассказал врач скорой помощи-6

Наталья Надольская:
А имеет смысл сзади пристегиваться? Спасает людей ремень безопасности сзади?

Павел Булах:
Безусловно, абсолютно. Недавно была история, буквально месяц назад. Мои коллеги выезжали на дорожно-транспортное происшествие, где было трое или четверо пострадавших. И больше всего пострадала женщина, которая сидела на заднем сидении, не пристегнутая ремнем безопасности, положив ноги на центральную консоль. В результате у нее произошел перелом костей голени открытый и перелом очень нехороший, оскольчатый, с большим смещением первого поясничного позвонка. Хороший вопрос, останется ли у нее чувствительность и силы в нижних конечностях.

Подробности смотрите в видео.

# происшествия # Транспорт Беларуси # Наталья Надольская

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