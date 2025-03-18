Какое место в машине самое безопасное? Рассказал врач скорой помощи

К сожалению, пьянство за рулем для некоторых белорусов стало нормой. Ежегодно в стране задерживаются тысячи нетрезвых водителей. Сколько потенциальных преступников разъезжает по дорогам – страшно даже представить. Как остановить потенциальных убийц, почему пьяные садятся за руль – об этом поговорили с гостями-экспертами в студии ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая: А говорят, что самое опасное пассажирское место – рядом с водителем, потому что водитель инстинктивно будет уводить себя от удара, подставляя как бы свободную сторону автомобиля. Есть такое или нет?

Павел Булах, врач выездной бригады скорой медицинской помощи:

Вообще, традиционно, насколько я знаю, по мировым данным безопасным местом считается заднее сидение справа, по диагонали от водителя, поскольку это место наиболее защищено от возможных ударов. По сути, таким пассажирам страшен только боковой удар справа, и вообще, при боковых ударах, – это самый неблагоприятный удар.

При боковом ударе, как правило, больше всего страдают люди, их чаще всего сжимает, больше риск перевернуться, а при лобовом столкновении, например, правый задний пассажир находится достаточно далеко и, если иметь в виду столкновение со встречным автомобилем, там, как правило, больше всего страдает водительская сторона.