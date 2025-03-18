В Следственном комитете прокомментировали два трупа на границе с Литвой и Польшей

Европейское «гостеприимство». Культивируемая в странах Евросоюза бесчеловечная политика продолжает приводить к смертям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европейское «гостеприимство». Культивируемая в странах Евросоюза бесчеловечная политика продолжает приводить к смертям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тело мужчины африканской внешности было обнаружено военнослужащими Гродненской погрангруппы в Щучинском районе, недалеко от границы с Литвой. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Через несколько часов еще одно тело нашли в Каменецком районе, рядом с белорусско-польской границей.
Инна Позняк, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области:
Зафиксирована следовая картина. Установлено, что тело иностранца находилось в лесном массиве в 600 метрах от границы. В ходе осмотра при нем обнаружены личные вещи и пустой рюкзак, каких-либо документов, удостоверяющих личность беженца, не обнаружено. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Щучинским районным отделом Следственного комитета будет дана принципиальная правовая оценка происходящему.