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В Следственном комитете прокомментировали два трупа на границе с Литвой и Польшей

18 марта 2025 13:41
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Европейское «гостеприимство». Культивируемая в странах Евросоюза бесчеловечная политика продолжает приводить к смертям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Следственном комитете прокомментировали два трупа на границе с Литвой и Польшей-2

Тело мужчины африканской внешности было обнаружено военнослужащими Гродненской погрангруппы в Щучинском районе, недалеко от границы с Литвой. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Через несколько часов еще одно тело нашли в Каменецком районе, рядом с белорусско-польской границей.

В Следственном комитете прокомментировали два трупа на границе с Литвой и Польшей-4

Инна Позняк, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области: 
Зафиксирована следовая картина. Установлено, что тело иностранца находилось в лесном массиве в 600 метрах от границы. В ходе осмотра при нем обнаружены личные вещи и пустой рюкзак, каких-либо документов, удостоверяющих личность беженца, не обнаружено. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Щучинским районным отделом Следственного комитета будет дана принципиальная правовая оценка происходящему.

# Следственный комитет Республики Беларусь # Граница

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