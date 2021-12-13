«Такие мероприятия приносят предновогодний трепет». Волонтёры посещают дома-интернаты с концертами и подарками

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» проходит в Минской области. В каждом районе подготовлена своя эксклюзивная программа. До 9 января волонтеры будут посещать дома-интернаты и приюты для детей-сирот, чтобы подарить каждому частичку праздника. Запланированы сотни различных мероприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробнее об акции расскажет Анастасия Кончиц.

Без пения Мария Шагойко не представляет свою жизнь, ведь именно через творчество и делится внутренним миром. В благотворительных концертах участвует не впервые и признается: есть в них хорошая миссия и даже волшебство.

Мария Шагойко, ученица средней школы № 6:

Такие мероприятия всегда приносят какой-то предновогодний трепет в душу. Есть предвкушение праздника, также это общение с друзьями, которые также занимаются в студии. Также зрители всегда хорошо реагируют.

Идей для добрых дел у ребят много. Например, волонтеры создали целую коллекцию новогодних игрушек, которые передадут воспитанникам домов-интернатов. Праздничные мероприятия в городе стартуют 14 декабря с новогодней интерактивной игры для воспитанников центра коррекционного развития.