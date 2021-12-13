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«Такие мероприятия приносят предновогодний трепет». Волонтёры посещают дома-интернаты с концертами и подарками

13 декабря 2021 15:46
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Новости Беларуси. Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» проходит в Минской области. В каждом районе подготовлена своя эксклюзивная программа. До 9 января волонтеры будут посещать дома-интернаты и приюты для детей-сирот, чтобы подарить каждому частичку праздника. Запланированы сотни различных мероприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Подробнее об акции расскажет Анастасия Кончиц.  

«Такие мероприятия приносят предновогодний трепет». Волонтёры посещают дома-интернаты с концертами и подарками-1

Без пения Мария Шагойко не представляет свою жизнь, ведь именно через творчество и делится внутренним миром. В благотворительных концертах участвует не впервые и признается: есть в них хорошая миссия и даже волшебство.  

«Такие мероприятия приносят предновогодний трепет». Волонтёры посещают дома-интернаты с концертами и подарками-4

Мария Шагойко, ученица средней школы № 6:
Такие мероприятия всегда приносят какой-то предновогодний трепет в душу. Есть предвкушение праздника, также это общение с друзьями, которые также занимаются в студии. Также зрители всегда хорошо реагируют.  

«Такие мероприятия приносят предновогодний трепет». Волонтёры посещают дома-интернаты с концертами и подарками-7

Идей для добрых дел у ребят много. Например, волонтеры создали целую коллекцию новогодних игрушек, которые передадут воспитанникам домов-интернатов.

Праздничные мероприятия в городе стартуют 14 декабря с новогодней интерактивной игры для воспитанников центра коррекционного развития.  

«Такие мероприятия приносят предновогодний трепет». Волонтёры посещают дома-интернаты с концертами и подарками-10

Подробности в видеоматериале.  

# Новый год # общество # Мария Шагойко # Анастасия Кончиц # Валентина Дроб # Наталья Подоляк # Елена Калмык # Владислав Камоцкий # Фотофакт

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