Певец Тео о Михаиле Финберге: «Он очень многое сделал для белорусской культуры»

Новости Беларуси. Человек-оркестр, профессионал с большой буквы. В Минске 13 декабря простились с Михаилом Финбергом. Его не стало в минувшую субботу, 11 декабря. В последний путь проводили коллеги, друзья и просто почитатели таланта известного дирижера, директора и художественного руководителя Национального академического концертного оркестра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Финберг был человеком, который открыл миру понимание чести и любви к Родине, отраженное в музыке. Он мог сыграть все и всему научить других. Самые успешные белорусские музыканты – его ученики. Сегодня они пришли поклониться своему мастеру.
Тео, певец, шоумен, телеведущий:
Очень жаль, что от нас уходят люди такого масштаба, такого высокого полета. Он очень многое сделал для нашей культуры, он очень любил белорусскую музыку. Он очень любил белорусскую мову. Я помню, когда работал в оркестре, как только Михаил Яковлевич давал счет перед исполнением какого-то произведения, если он давал счет «тры, чатыры», значит он пребывал в прекрасном настроении.
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Ушёл человек-оркестр. Что говорят почитатели таланта о Михаиле Финберге на церемонии прощания?