Певец Тео о Михаиле Финберге: «Он очень многое сделал для белорусской культуры»

Новости Беларуси. Человек-оркестр, профессионал с большой буквы. В Минске 13 декабря простились с Михаилом Финбергом. Его не стало в минувшую субботу, 11 декабря. В последний путь проводили коллеги, друзья и просто почитатели таланта известного дирижера, директора и художественного руководителя Национального академического концертного оркестра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Финберг был человеком, который открыл миру понимание чести и любви к Родине, отраженное в музыке. Он мог сыграть все и всему научить других. Самые успешные белорусские музыканты – его ученики. Сегодня они пришли поклониться своему мастеру.