16 конструкторских бюро открыто в вузах Беларуси – показываем, как они работают
Наука в Беларуси выходит на новый уровень. В 13 вузах страны уже открыто 16 студенческих конструкторских бюро. Материаловедение и машиностроение, микроэлектроника и стройка, пищевые технологии и транспорт – география направлений широкая.
В Белорусском государственном технологическом университете работает бюро беспилотной авиационной техники и авиастроения.
Дмитрий Куис, заведующий кафедрой материаловедения и проектирования технических систем БГТУ:
Это бюро было создано на основании того, что в 2025 году в нашем университете открыта новая специальность по проектированию и технологии беспилотной техники. Целью создания такого студенческого конструкторского бюро является повышение практической подготовки студентов. Ребята уже начинают получать навыки в области проектирования и конструирования техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов.
Следующая точка – Белорусский национальный технический университет. Здесь студенты конструируют то, на чем завтра будем ездить мы с вами. Это бюро перспективной конструкции транспортных средств.
Андрей Дзема, старший преподаватель кафедры «Тракторы», руководитель проекта «Молодежный родстер» БНТУ:
Это более углубленный процесс обучения. Основными направлениями являются научно-исследовательские работы студентов, развитие будущих работ дипломных проектов, курсовых работ, магистрантов. И в перспективе это подготовка научных кадров для самого университета и в будущем для промышленности Республики Беларусь.
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