Сколько должен спать взрослый человек? Ответ медицины прост
Часто приходиться слышать о том, что спать необходимо восемь часов в сутки. Такую рекомендацию дают организации здравоохранения по всему миру. Однако ученые в раздрае. Сегодня в среднем люди отдыхают около семи часов, но достаточно ли этого? Ответ медицины прост и банален: спать нужно столько, чтобы проснуться утром и почувствовать себя бодрым и выспавшимся, сообщили в программе «В поисках истины».
Анна Ермакович, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации городской клинической поликлиники:
Взрослый человек должен в среднем спать около восьми часов. Это все сугубо индивидуально. Кому-то иногда нужно девять, кому-то и семь часов. Но здесь необходимо соблюдать гигиену сна и стараться засыпать в одно и то же время, не использовать гаджеты перед сном, может быть, прогулки и так далее. Детям – тоже около девяти часов сна.
Ольга Власова, сомнолог, психотерапевт:
В разные периоды жизни возможна у человека большая потребность во сне. Это, например, люди с большой умственной или физической нагрузкой, спортсмены, это могут быть люди в период острого заболевания и по статистике женщины нуждаются во сне больше, чем мужчины, примерно на час больше, около восьми часов нужно женщине. Поэтому завтраки по утрам стоит готовить мужчинам.
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