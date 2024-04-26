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Сколько лет мы тратим на сон и что такое симптом Аддисона?

26 апреля 2024 16:01
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На что только мы не тратим время. За всю жизнь человек девять лет просиживает за телевизором, четыре года – за рулем, три месяца – в уборной. Но среди всех наших занятий есть безусловный чемпион – сон. Примерно треть нашей жизни, а это около 25 лет, мы проводим в объятиях Морфея. Немало, правда?

Но в разные эпохи человечество спало по-разному. В начале XX века люди укладывались в постель с наступлением темноты и спали около девяти часов, рассказали в программе «В поисках истины». Все это изменилось с появлением искусственного освещения.

Сколько лет мы тратим на сон и что такое симптом Аддисона? -1

Наталья Чечик, врач-невролог, сомнолог, заведующий неврологическим отделением Республиканского клинического медицинского центра:
У нас сейчас существует симптом Аддисона. Мы знаем, что Эдисон изобрел лампочку света. И теперь у нас возникают депривации, то есть искусственное нарушение сна путем удлинения светового режима. То есть с наступлением ночи мы включаем свет и продолжаем работать.

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# Медицина # общество # Наталья Чечик

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