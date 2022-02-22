Сколько беженцев сейчас находится в ТЛЦ «Брузги» на белорусско-польской границе?

Новости Беларуси. 107-й день ожидания на белорусско-польской границе. Беженцы в кризисном центре на базе ТЛЦ «Брузги» продолжают надеяться, что их услышит Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но оттуда лишь тишина. В то же время наша страна не смогла бросить людей замерзать под польской стеной непонимания и продолжает заботиться о несчастных людях.

Теперь им выдают продуктовые карты с QR-кодами. По ним в электронной базе есть вся информация о составе семьи и ее потребностях. Это помогло упорядочить работу по выдаче гуманитарной помощи. Последние новости из кризисного центра у Галины Буро.