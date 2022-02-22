Сколько беженцев сейчас находится в ТЛЦ «Брузги» на белорусско-польской границе?
Новости Беларуси. 107-й день ожидания на белорусско-польской границе. Беженцы в кризисном центре на базе ТЛЦ «Брузги» продолжают надеяться, что их услышит Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но оттуда лишь тишина. В то же время наша страна не смогла бросить людей замерзать под польской стеной непонимания и продолжает заботиться о несчастных людях.
Теперь им выдают продуктовые карты с QR-кодами. По ним в электронной базе есть вся информация о составе семьи и ее потребностях. Это помогло упорядочить работу по выдаче гуманитарной помощи.
Последние новости из кризисного центра у Галины Буро.
Галина Буро, корреспондент:
За последнее время около сотни беженцев воспользовались международной программой по добровольному возвращению домой. На данный момент в ТЛЦ «Брузги» находятся чуть больше 600 человек.
Оставшиеся в лагере утверждают, что возвратиться домой они не могут – их жизни угрожает опасность. И по-прежнему верят, что страны Евросоюза сдержат обещание принимать беженцев, ведь ранее уже приютили их родных и друзей.
Читайте также:
Детей обучают педагоги и психологи, а продукты выдают по QR-коду. Как работают белорусы в ТЛЦ на границе с Польшей?
Игорь Гедич о ситуации с беженцами: «Наверное, мы, белорусы, россияне, просто тактильные, человечные»
«Если бы не вы, мы бы уже умерли». Беженцы в «Брузгах» об обещаниях Евросоюза и ситуации на Донбассе