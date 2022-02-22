Игорь Гедич о ситуации с беженцами: «Наверное, мы, белорусы, россияне, просто тактильные, человечные»

Новости Беларуси. 107-й день ожидания на белорусско-польской границе. Беженцы в кризисном центре на базе ТЛЦ «Брузги» продолжают надеяться, что их услышит Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но оттуда лишь тишина.

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Видим, какие события происходят вокруг. Мы видим беженцев из Луганской и Донецкой областей в Российской Федерации. Наверное, мы, белорусы, россияне, просто тактильные, человечные. Мы обеспечиваем защиту людей, которые попали в эту ситуацию.

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