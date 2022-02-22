Роман Головченко о сотрудничестве Беларуси и Палестины: «Перспективы у нас серьёзные»
Беларусь заинтересована в увеличении поставок продукции в Палестину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О перспективах развития торгово-экономического сотрудничества шла речь на встрече премьер-министра Романа Головченко с послом Халедом Арикатом, который завершает дипломатическую миссию в нашей стране.
И визит в Совмин перед отъездом – это повод подвести итоги работы, а также обозначить новые направления взаимодействия. Партнеры поддерживают друг друга в международных организациях. Успешно работают образовательные программы. Так, более 70 студентов из Палестины сегодня учатся в белорусских медуниверситетах.
Основной акцент – на развитие деловых контактов. Последние годы двусторонний товарооборот формируется за счет импорта в нашу страну фармацевтической продукции, которая у нас не производится. В корзине белорусского экспорта косметика, мучные и кондитерские изделия.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Хотелось бы, чтобы мы поставляли больше товаров, которые востребованы. Пандемия прервала динамичное развитие контактов на уровне регионов. Но надеемся, что будем реализовывать планы, не все из которых удалось реализовать за период вашей каденции в Беларуси. Тем не менее перспективы у нас серьезные. Мы знаем, куда идти, где наши интересы.
По итогам 2021 года товарооборот между Беларусью и Палестиной составил почти 6 миллионов долларов.