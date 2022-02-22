Роман Головченко о сотрудничестве Беларуси и Палестины: «Перспективы у нас серьёзные»

Беларусь заинтересована в увеличении поставок продукции в Палестину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О перспективах развития торгово-экономического сотрудничества шла речь на встрече премьер-министра Романа Головченко с послом Халедом Арикатом, который завершает дипломатическую миссию в нашей стране.

И визит в Совмин перед отъездом – это повод подвести итоги работы, а также обозначить новые направления взаимодействия. Партнеры поддерживают друг друга в международных организациях. Успешно работают образовательные программы. Так, более 70 студентов из Палестины сегодня учатся в белорусских медуниверситетах.

Основной акцент – на развитие деловых контактов. Последние годы двусторонний товарооборот формируется за счет импорта в нашу страну фармацевтической продукции, которая у нас не производится. В корзине белорусского экспорта косметика, мучные и кондитерские изделия.