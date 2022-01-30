Кто чаще болеет «омикроном», какие симптомы и может ли спасти прививка? Рассказывает главврач 3-й больницы Минска

Новости Беларуси. Как с «омикроном» справляются белорусские врачи и чем он на практике отличается от других штаммов? Об этом в программе «Неделя» на СТВ рассказала главврач 3-й больницы Минска Наталья Саевич. Ольга Коршун, СТВ:

Наталья Ивановна, вы на практике уже столкнулись с «омикроном». Опишите его симптоматику. Он чем-то отличается от предыдущих штаммов? «Боль в горле и надсадный сухой кашель». Какие симптомы у пациентов при «омикроне»?

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:

«Омикрон» вызывает заболевание с симптомами, характерными для обычного ОРИ, – температура в пределах 37,2-37,5 °C, заложенность носа, покашливание. Основной из симптомов – это боль в горле и надсадный сухой кашель. Как ларинготрахеит. В отличие от дельта-штамма, штамм протекает гораздо легче, и пациенты все в основном амбулаторно-поликлинического звена. В связи с чем в настоящее время несколько увеличилась нагрузка именно на врачей амбулаторно-поликлинического звена. Более 56 % граждан Беларуси уже вакцинированы Ольга Коршун:

А госпитализаций стало больше? Наталья Саевич:

Она гораздо меньше, чем было при дельта-штамме. Скорее всего, это связано, во-первых, с тем, что все-таки «омикрон» менее патогенный; а во-вторых, с той активной вакцинацией пациентов от COVID-инфекции, которая была в нашей стране, проводилась и проводится до настоящего времени. Более 56 % всех граждан страны уже привиты.

В отделениях реанимации больше тех, кто не привился от коронавируса Ольга Коршун:

К вам какие пациенты поступают больше – те, у кого была прививка, или непривитые? Наталья Саевич:

Конечно, те, кто не привит, поступают гораздо чаще и в более тяжелом состоянии. Все, кто привит либо же кто переболел, они переносят эту болезнь гораздо спокойнее и значительно легче. Ольга Коршун:

В реанимации кто сейчас? Наталья Саевич:

В настоящее время в реанимациях количество пациентов стало, во-первых, значительно меньше, чем было; во-вторых, и по наблюдению моему, когда мы работали при COVID-инфекции, волна когда была дельта-штамма, пациенты все-таки были непривитые в отделениях реанимации.

Ольга Коршун:

Мы до сих пор не можем определиться с фактором риска. Раньше считалось, что ожирение, сахарный диабет и другие отягчающие заболевания, конечно, дают больший риск, если ты заболеешь и коронавирусом, риск осложнений, летальных исходов. Даже по моим наблюдениям непрофессионала я понимаю, что некоторые люди умирают в молодом возрасте и без какого-то сложного анамнеза, а у других к летальным исходам это не приводит, хотя факторы риска есть, хотя эти люди в зоне риска. «Мы не знаем, как сработает иммунная система». Есть ли факторы риска, которые усложняют состояние при COVID? Наталья Саевич:

Все дело в том, что в этой ситуации мы не знаем, как сработает иммунная система. Абсолютно на первый взгляд кажущийся здоровый молодой человек, не имеющий факторов риска, но тем не менее переносит данную болезнь сложнее, потому что в этой ситуации иммунная система срабатывает не так. Опять же, количественно вирусная нагрузка может быть у этого человека больше. В любом случае факторы риска, которые у человека есть, вы их правильно назвали – хронические заболевания, ожирение, ишемическая болезнь сердца, это все утяжеляет, конечно же, состояние. «С «омикроном» вирусных пневмоний стало гораздо меньше» Ольга Коршун:

С «омикроном» меньше стало вирусных пневмоний?

Наталья Саевич:

С «омикроном» вирусных пневмоний стало гораздо меньше. Во-первых, достаточно быстро проходят основные клинические симптомы – 3-5 дней. Это максимальный срок, когда пациент болеет. Мы теперь видим, что система здравоохранения была готова к тому, что в нашей стране штамм «омикрона» будет вытеснять дельта-штамм. При бессимптомном течении инфекции через 7 дней пациенты могут приступать к работе Сейчас во всех учреждениях расширили так называемые кол-центры, куда пациенты с первыми признаками могут позвонить. Им расскажут, что они должны делать, как себя должны вести. И при минимальных симптомах, а также при бессимптомном течении этой инфекции через 7 дней пациенты могут приступать уже к работе. Ольга Коршун:

В Послании глава государства достаточно много внимания уделил и системе здравоохранения в целом, и тому пути, который наша страна выбрала для борьбы с эпидемией коронавируса. Для вас как для доктора и гражданина что самое важное было в Послании? Люди должны понимать, что COVID-инфекция будет с нами в той или иной степени