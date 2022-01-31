В реанимацию тоже попадают. Сколько детей госпитализировали в Беларуси из-за коронавируса?

Новости Беларуси. Чаще, чем «дельтой», «омикроном» болеют дети – в легкой форме или бессимптомно. Тяжелых случаев единицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Чаще, чем «дельтой», «омикроном» болеют дети – в легкой форме или бессимптомно. Тяжелых случаев единицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По оценкам белорусских и российских медиков, аудитория нового штамма – малыши в возрасте от года до пяти лет. К юным пациентам – повышенное внимание. Нередко, чтобы снизить риск осложнений, врачи принимают решение о госпитализации.
Оксана Романова, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней БГМУ:
За вчерашний день по детской инфекционной больнице обратились в приемное отделение 45 пациентов. 40 детей госпитализировали, и хочу сказать, что в реанимацию на аппаратное дыхание никто не попал. Да, лежит ребенок один, у которого антиген на прошлой неделе был положительный, но он уже получил свое лечение «Ремдесивиром». Сейчас уже видно, что это бактериальная инфекция, поэтому уже сняли сегодня «Ремдесивир».
«Не поддаваться никаким паническим настроениям». Минздрав обратился к белорусам.