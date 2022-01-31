В реанимацию тоже попадают. Сколько детей госпитализировали в Беларуси из-за коронавируса?

По оценкам белорусских и российских медиков, аудитория нового штамма – малыши в возрасте от года до пяти лет. К юным пациентам – повышенное внимание. Нередко, чтобы снизить риск осложнений, врачи принимают решение о госпитализации.

Оксана Романова, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней БГМУ:

За вчерашний день по детской инфекционной больнице обратились в приемное отделение 45 пациентов. 40 детей госпитализировали, и хочу сказать, что в реанимацию на аппаратное дыхание никто не попал. Да, лежит ребенок один, у которого антиген на прошлой неделе был положительный, но он уже получил свое лечение «Ремдесивиром». Сейчас уже видно, что это бактериальная инфекция, поэтому уже сняли сегодня «Ремдесивир».