Пуховичский район освободят от автохлама

Новости Беларуси. Проблему брошенных автомобилей решают в Пуховичском районе. Полностью освободить дворы и улицы от автохлама планируют в ближайшее время, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Каждый сельский исполком уже провел мониторинг дворов и земель общего пользования. Только на территории Свислочского сельсовета выявили около 10 неиспользуемых машин. Они имеют явные повреждения и не могут участвовать в дорожном движении.

Наталья Машук, заместитель председателя Свислочского сельисполкома:

Нами направляются запросы в отдел ГАИ Пуховичкого РУВД для выяснения собственника. В последующем, когда получаем ответ от сотрудников ГАИ, нами направляются сообщения владельцам этих транспортных средств, в которых разъясняется порядок утилизации таких автомобилей. Предлагается им 30 суток для добровольного перемещения данных транспортных средств на платную охраняемую стоянку либо для их утилизации.