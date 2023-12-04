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Пуховичский район освободят от автохлама

04 декабря 2023 13:54
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Новости Беларуси. Проблему брошенных автомобилей решают в Пуховичском районе. Полностью освободить дворы и улицы от автохлама планируют в ближайшее время, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пуховичский район освободят от автохлама-1

Каждый сельский исполком уже провел мониторинг дворов и земель общего пользования. Только на территории Свислочского сельсовета выявили около 10 неиспользуемых машин. Они имеют явные повреждения и не могут участвовать в дорожном движении.

Пуховичский район освободят от автохлама-4

Наталья Машук, заместитель председателя Свислочского сельисполкома:
Нами направляются запросы в отдел ГАИ Пуховичкого РУВД для выяснения собственника. В последующем, когда получаем ответ от сотрудников ГАИ, нами направляются сообщения владельцам этих транспортных средств, в которых разъясняется порядок утилизации таких автомобилей. Предлагается им 30 суток для добровольного перемещения данных транспортных средств на платную охраняемую стоянку либо для их утилизации.

Пуховичский район освободят от автохлама-7

Если владельцы брошенных авто самостоятельно не убирают свои транспортные средства, машины эвакуируют на платную стоянку. В течение трех месяцев хозяева могут забрать свои автомобили, предварительно оплатив штраф. В противном случае авто признается бесхозным через суд.

# Автомобили # общество # Наталья Машук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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