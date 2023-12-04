Пуховичский район освободят от автохлама

Новости Беларуси. Проблему брошенных автомобилей решают в Пуховичском районе. Полностью освободить дворы и улицы от автохлама планируют в ближайшее время, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Проблему брошенных автомобилей решают в Пуховичском районе. Полностью освободить дворы и улицы от автохлама планируют в ближайшее время, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Каждый сельский исполком уже провел мониторинг дворов и земель общего пользования. Только на территории Свислочского сельсовета выявили около 10 неиспользуемых машин. Они имеют явные повреждения и не могут участвовать в дорожном движении.
Наталья Машук, заместитель председателя Свислочского сельисполкома:
Нами направляются запросы в отдел ГАИ Пуховичкого РУВД для выяснения собственника. В последующем, когда получаем ответ от сотрудников ГАИ, нами направляются сообщения владельцам этих транспортных средств, в которых разъясняется порядок утилизации таких автомобилей. Предлагается им 30 суток для добровольного перемещения данных транспортных средств на платную охраняемую стоянку либо для их утилизации.
Если владельцы брошенных авто самостоятельно не убирают свои транспортные средства, машины эвакуируют на платную стоянку. В течение трех месяцев хозяева могут забрать свои автомобили, предварительно оплатив штраф. В противном случае авто признается бесхозным через суд.