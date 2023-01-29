«Остаётся выпустить чертежи». Рассмотрели эксклюзивные схемы белорусской медстанции на колёсах

Новости Беларуси. В топе отечественных разработок, да и мировых, – медицинские исследования. Безусловно, нет ничего дороже человеческой жизни. Из этого исходим, создавая, к примеру, вот такой мобильный госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта медстанция на колесах позволяет оперативно реагировать на поступающие вызовы, а по оснащенности ничем не уступает стационарным учреждениям. На данном этапе конструкторы разработали 3D-модель. Опытный образец будет готов уже летом. Ну а нам удалось рассмотреть эксклюзивные чертежи.

Мобильные системы такого типа приобретают для комплектации как армейских, так и гражданских медучреждений. Комплекс состоит из трех зон: предперевязочной, операционной и эвакуационной. Благодаря современным системам отопления и кондиционерам оказывать помощь можно будет, как говорится, и в жару, и в стужу: температурный диапазон от -45 °C до 40 °C выше нуля.

Денис Юхневич, заместитель главного конструктора по разработкам ОАО «Волатавто»:

Мы проектировали порядка нескольких месяцев. В данной модели мы отрабатывали компоновку, определяли размещение медицинского оборудования, рабочих органов, элементов. По результатам 3D-модели, в дальнейшем будет разработана конструкторская документация и отдана в производство для изготовления. Данная модель находится на завершающем этапе, остается выпустить чертежи и отдать в производство для изготовления.

Работать одновременно с пациентами смогут порядка четырех медиков. К слову, общий вес такого мобильного пункта – без малого 25 тонн.