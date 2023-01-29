Азарёнок о Лукашенко: «Великие монархии Персидского залива видят в нём равного»

Время авторской журналистики на СТВ. В эфире программы «Неделя» Григорий Азаренок и его рубрика «Потаенное». Григорий Азаренок, СТВ:

Давайте представим такие заголовки:

«В этот день нет других слов, кроме слов поддержки иранскому народу. Их соседи, орки, движимые имперскими амбициями, напали на прекрасную страну. Тоже мне, придумали, уничтожение военного потенциала. Еще скажите, что нужна демилитаризация. На фото – президент мира. Израильский военный самолет – иди на... Израиль, убирайся из Ирана, там водки нет». Наверное, с такими словами сегодня открыли свои твиты все неполживые пацифисты, люди мира, скушав птичье молоко со своими любовниками. Нет? А что так? А в чем разница? Ой, снова это же совсем другое. Лицемерное гнилье. Ни слова вы не скажите, американский хозяин не велит. А в чем потаенная сущность гнилья вашего? Почему вы ноете, когда трогают паршивую французскую газетенку с оскорблениями целой мировой религии, огромной цивилизации, а потом смеете сжигать Коран? Шведские муджахиды вынесли жесткий такфир очередному местному кафиру, который пытался сжечь священную книгу. Подробнее здесь.

А что говорят нам неверные изменники.

Вадим Прокопьев:

Национальная идея, которая подойдет белорусам, называется «назад в Европу». И в какую же Европу они нас ведут. О, им есть что взять там в рот. Специально для таких существ открылось заведение. Простите меня, нравственные белорусы, но надо знать, что там творится. Подробнее смотрите здесь. Григорий Азаренок:

Это ваша среда. Это ваша сущность. Вечно заполнять челюстное пространство тем, что предлагают вам ваши западные хозяева. На их конце – вся жизнь ваша, все ваши устремления и желания, мечты и надежды – там. Они – враги Бога и Пророка. Враги православия и католичества, хоть и многие католики у них в плену. Враги ислама и иудаизма. Они – язычники, дьяволопоклонники, сатанисты, ублюдки, трансквирсвиньи. Обнаглевшие, жирные, подлые, сальные, шваль последняя. «Назад в Европу» – говорят поганые змагары, достав изо рта европейские отростки. Это их национальная идея. А мы говорим: джихад против Европы. Сейчас Президент на ближнем Востоке, и великие монархии Персидского залива видят в нем равного. Пора прекратить противоречия и всем миром встать против мирового зла.