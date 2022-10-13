Чем может похвастаться наша кардиохирургия? Рассказала Татьяна Колядко

Екатерина Забенько, СТВ: Начнем с важного события, которое вошло в историю Минска, – форум, посвященный 45-летию образования РНПЦ кардиологии, пятисотой трансплантации сердца в Беларуси. Островский Юрий Петрович провел первую операцию в этом центре и пятисотую. Татьяна Ивановна, здравствуйте. Вы как раз сообщили мне эту информацию. Честно говоря, я даже не знала о таком интересном факте. Как прошел форум? Я знаю, что медицина является флагманом Московского района. Расскажите, какие темы в основном обсуждались?

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:

Да, Московский район можно назвать медицинским районом. В первую очередь здесь находятся Министерство здравоохранения, главный ВУЗ медицинский (БГМУ), где, кстати, и проходил форум, более 20 учреждений здравоохранения, трудится более 8 тысяч сотрудников в этих учреждениях. Но самыми знаковыми, самыми лидерами являются наши республиканские научно-практические центры. В первую очередь это кардиология, оториноларингология, Республиканская стоматологическая поликлиника, а также Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии.

45 лет назад (в 1977 году) на базе лаборатории был создан научно-исследовательский институт кардиологии, а в будущем РНПЦ кардиологии. Если изначально там работало всего лишь 52 сотрудника, то сейчас это более 970 работников. Хочу отметить, что тот форум, который был посвящен этому знаменательному событию, в течение двух дней, 22 и 23 сентября, проходили конференции. Более 60 докладов было озвучено на этом форуме, более 30 – это иностранные кардиологи, которые участвовали в этом мероприятии. Приятно и очень отрадно, что наши кардиология и кардиохирургия развиваются очень высокими темпами и являются лидером среди стран СНГ. Это отмечали все участники. Хотелось бы отметить, что на протяжении всего периода выступлений была дана высокая оценка именно сочетанию науки, практики и образования научно-практического центра, так как благодаря их деятельности у нас по всем областным центрам Беларуси открыты центры кардиологии. Это позволяет беспрепятственно нашим жителям оказывать высококвалифицированную и качественную медицинскую помощь.