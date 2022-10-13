Дефицита не будет. В Могилёвской области стабфонды овощей увеличили в почти в полтора раза

Новости Беларуси. В Могилевской области закладку овощной продукции в стабфонды увеличили почти в полтора раза – 60 % необходимых запасов аграрии уже отправили в закрома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Урожай радует, а потому белорусы могут не волноваться – дефицита сельхозпродукции не будет. В полной мере будут обеспечены и магазины, и организации общественного питания. Кто выращивает и сохраняет витамины, узнала Юлия Мычка.

Приятная усталость – так сегодня про свое настроение говорят фермеры из деревни Махово. Полевые работы – на финишной прямой, осталось убрать последние гектары. Современная техника позволяет это сделать быстро и качественно. Свое, теперь уже семейное дело, Зайцевы начинали с 50 гектаров земли. Сейчас их полторы тысячи. К аграрному бизнесу родителей со временем присоединились дети. Сегодня это самое крупное и пока единственное фермерское хозяйство, которое участвует в заготовке продуктов в стабилизационный фонд области. 40 % своего урожая Зайцевы заложат в хранилище для продовольственной подушки безопасности региона.

Лариса Заяц, фермер:

Урожайн хороший, и цена на борщевой набор будет стабильной до определенного времени, до межсезонья. После хранения качество продукции немного хуже, а импортный товар идет свежий. Допустим, молодой картофель, молодая капуста – конечно, цена будет повыше.

Современные фермеры не боятся экспериментов. Например, поле сочными кочанами – опыт этого сезона. Впервые капусту здесь посадили не с помощью рассады, а семенами. Результатом маховские земледельцы довольны, и в 2023 году планируют повторить его на больших площадях. Но если в поле Зайцевы готовы идти на эксперимент, то работа хранилища налажена как часы. Реки картофеля здесь превращаются в горы высотой до пяти метров и они под наблюдением умной техники.

Михаил Заяц, фермер:

Задается программа в компьютер. Согласно этой программе картофель поэтапно сначала закладывается на хранение, дозревает. Идет процесс заживления микроранок разных, потом охлаждается и уже непосредственно под реализацию подготавливается по температурному режиму, по влажности. И отпускается.

Юлия Мычка, корреспондент:

Каждый сорт картофеля здесь хранят при определенной температуре. Например, сорт Гала любит +8 °C, а вот сорт Королева Анна такой температуры не простит – любит похолоднее, около +3 °C.

Помимо фермерского хозяйства семьи Зайцевых, в закладке стабфонда участвуют еще 12 сельхозорганизаций региона. В 2022 году, учитывая нестабильную ситуацию на мировом рынке продовольствия, объемы стабфондов по всей стране были увеличены. Только в Могилевской области они выросли на 40 %.