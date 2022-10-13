Богданов о новом графике поставки сахара: потребитель будет всегда на полке находить этот замечательный сладкий продукт

Новости Беларуси. МАРТ и «Белгоспищепром» подписали график поставки сахара на 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ гарантирует бесперебойное обеспечение внутреннего рынка данным продуктом под полную его потребность. Для предприятий это возможность оперативно отгружать товар в торговые сети. Так, в 2023 году на полках в магазинах сладкого продукта станет на 20 тысяч тонн больше.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Предприятиям, производящим сахар, этот график поставок гарантирует хороший, гарантированный сбыт, что они продадут эту продукцию. Предприятия торговли понимают где, во сколько, когда и какой объем необходимо забрать. И потребитель, самое главное, уверен в том, что он будет всегда на полке находить этот замечательный сладкий продукт – сахар, который необходим всем.

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

На 2023 год увеличиваем объем запаса сахара, чтобы иметь достаточные резервы и в полной мере удовлетворить потребность не только торгующих организаций, но и промышленных предприятий. Поскольку сегодня мы видим возрастающий спрос на сахар со стороны кондитерских предприятий, со стороны мясо-молочной промышленности, использующей как сырье данный вид продукции.