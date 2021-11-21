Спасение младенцев или нарушение прав ребёнка? Почему в Беларуси нет беби-боксов

Новости Беларуси. Этой осенью белорусов шокировала история о том, как новорожденного мальчика нашли в общественном туалете. В тяжелом состоянии младенца доставили в больницу, а на неделе маленький Саша, так его называют медики, принял первых посетителей, в том числе познакомился со своим спасителем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Марина Шкроб, депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Отказ от ребенка в родильном доме – это буквально ЧП. Это настолько редко. Мы настолько от этого отвыкли. Мы всегда с этими мамочками работаем, пытаемся как-то объяснить, рассказать, какую помощь они будут получать от государства в том числе.

– То есть он не отказываются, но сомневаются?

– Бывает такое. Иногда несмотря на то, что, кажется, за 9 месяцев ты бы могла уже прийти к какому-то выводу, мнению, принять решение. Но она все это делает. В ее поле зрения нет ребенка. Он, конечно, в ней живет, но его нет, он еще пока не существует. Когда рождается ребенок, мы даем ей на руки ребенка. Потому что мы понимаем, что она – мама. Сомневающаяся.

За официальным отказом в роддоме от новорожденного тянутся финансовые обязательства. Непутевые матери, очевидно, это тоже знают и особо тратиться не хотят. Да, мир придумал цивилизованный способ – многим известные беби-боксы. У нас таких анонимных ящиков нет. А вообще в обществе мнение разделилось: одни утверждают, что боксы – спасение младенцев, другие заявляют о нарушении прав ребенка.

Марина Шкроб:

Мне кажется, что в наше время ситуация пришла к тому, что это перестало быть актуальным. Ведь организация беби-боксов – это достаточно затратная технология. Мало того, что их нужно организовать, за ними нужно следить. Там должны быть сотрудники. Мне кажется, что эти деньги гораздо лучше потратить на нужды тех деток, которые, к сожалению, по каким-то причинам остались без родителей. Покушение на убийство с особой жестокостью. Что ждет молодую маму, которая оставила умирать собственного ребенка – читайте здесь.