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Спасение младенцев или нарушение прав ребёнка? Почему в Беларуси нет беби-боксов

21 ноября 2021 16:30
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Новости Беларуси. Этой осенью белорусов шокировала история о том, как новорожденного мальчика нашли в общественном туалете. В тяжелом состоянии младенца доставили в больницу, а на неделе маленький Саша, так его называют медики, принял первых посетителей, в том числе познакомился со своим спасителем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Спасение младенцев или нарушение прав ребёнка? Почему в Беларуси нет беби-боксов-1

Марина Шкроб, депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Отказ от ребенка в родильном доме – это буквально ЧП. Это настолько редко. Мы настолько от этого отвыкли. Мы всегда с этими мамочками работаем, пытаемся как-то объяснить, рассказать, какую помощь они будут получать от государства в том числе.  
– То есть он не отказываются, но сомневаются?  
– Бывает такое. Иногда несмотря на то, что, кажется, за 9 месяцев ты бы могла уже прийти к какому-то выводу, мнению, принять решение. Но она все это делает. В ее поле зрения нет ребенка. Он, конечно, в ней живет, но его нет, он еще пока не существует. Когда рождается ребенок, мы даем ей на руки ребенка. Потому что мы понимаем, что она – мама. Сомневающаяся.  

Спасение младенцев или нарушение прав ребёнка? Почему в Беларуси нет беби-боксов-4

За официальным отказом в роддоме от новорожденного тянутся финансовые обязательства. Непутевые матери, очевидно, это тоже знают и особо тратиться не хотят. Да, мир придумал цивилизованный способ – многим известные беби-боксы. У нас таких анонимных ящиков нет. А вообще в обществе мнение разделилось: одни утверждают, что боксы – спасение младенцев, другие заявляют о нарушении прав ребенка.  

Спасение младенцев или нарушение прав ребёнка? Почему в Беларуси нет беби-боксов-7

Марина Шкроб:  
Мне кажется, что в наше время ситуация пришла к тому, что это перестало быть актуальным. Ведь организация беби-боксов – это достаточно затратная технология. Мало того, что их нужно организовать, за ними нужно следить. Там должны быть сотрудники. Мне кажется, что эти деньги гораздо лучше потратить на нужды тех деток, которые, к сожалению, по каким-то причинам остались без родителей.  

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Спасение младенцев или нарушение прав ребёнка? Почему в Беларуси нет беби-боксов-10

Стало бы меньше несчастных детей с появлением беби-боксов? Вопрос для раздумий. Некоторых бы они, возможно, даже спасли. История этого лета. В Мозыре гулящая мать родила здоровую девочку, после чего положила в коробку и отнесла в лес. Ребенок умер. В Витебске в 2020 году женщина после родов выбросила уже труп младенца в мусорный контейнер.  

# Дети и родители # общество # Марина Шкроб # Виктория Ходосок # Фотофакт

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