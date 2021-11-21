Оставила замерзать в выгребной яме. Как спасали ребёнка, которого мама бросила в общественном туалете

Новости Беларуси. Этой осенью белорусов шокировала история о том, как новорожденного мальчика нашли в общественном туалете. В тяжелом состоянии младенца доставили в больницу, а на неделе маленький Саша, так его называют медики, принял первых посетителей, в том числе познакомился со своим спасителем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это скорая помощь, нам поступил звонок, что роженица родила в туалете. Ребенок еще живой, упал в яму.

Анна Кравцова, очевидец:

Быстренько схватили телефон, начали вызывать. Телефон МЧС с перепугу забыли, как вызывать. Вызвали скорую, а они уже – МЧС. Приехали. Мальчик из МЧС прибежал, разделся, туда рукой – вытащил ребеночка. Самое интересное, что меня интересует – как перерезана пуповина. А ее надо обязательно перерезать. Это говорит о том, что она сделала это сознательно и перерезала пуповину сама.

Этой драматической истории буквально месяц. Маленького Сашу (так его позже назвали медики в честь его же спасителя и, возможно, будущего крестного отца) пьяная горе-мать родила в общественном туалете.