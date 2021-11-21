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Оставила замерзать в выгребной яме. Как спасали ребёнка, которого мама бросила в общественном туалете

21 ноября 2021 16:31
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Новости Беларуси. Этой осенью белорусов шокировала история о том, как новорожденного мальчика нашли в общественном туалете. В тяжелом состоянии младенца доставили в больницу, а на неделе маленький Саша, так его называют медики, принял первых посетителей, в том числе познакомился со своим спасителем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Оставила замерзать в выгребной яме. Как спасали ребёнка, которого мама бросила в общественном туалете-1

Это скорая помощь, нам поступил звонок, что роженица родила в туалете. Ребенок еще живой, упал в яму.  

Оставила замерзать в выгребной яме. Как спасали ребёнка, которого мама бросила в общественном туалете-4

Анна Кравцова, очевидец:  
Быстренько схватили телефон, начали вызывать. Телефон МЧС с перепугу забыли, как вызывать. Вызвали скорую, а они уже – МЧС. Приехали. Мальчик из МЧС прибежал, разделся, туда рукой – вытащил ребеночка. Самое интересное, что меня интересует – как перерезана пуповина. А ее надо обязательно перерезать. Это говорит о том, что она сделала это сознательно и перерезала пуповину сама.  

Оставила замерзать в выгребной яме. Как спасали ребёнка, которого мама бросила в общественном туалете-7

Этой драматической истории буквально месяц. Маленького Сашу (так его позже назвали медики в честь его же спасителя и, возможно, будущего крестного отца) пьяная горе-мать родила в общественном туалете.  

Оставила замерзать в выгребной яме. Как спасали ребёнка, которого мама бросила в общественном туалете-10

В нем же и оставила замерзать – прямо в выгребной яме. Такую бесчеловечную картину даже во всех красках не хочется представлять.  

Оставила замерзать в выгребной яме. Как спасали ребёнка, которого мама бросила в общественном туалете-13

Александр Сабодаш, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 11 Гомельского района:  
Я подбежал быстро, немедля к этой яме, посмотрел отверстие. Сразу ничего не понял, не сообразил, потому что настолько был ребенок маленький, что непонятно, ребенок ли это. Потом, когда он издал крик, маленький плачь, я сразу понял, что это живой ребенок. Сразу бросился в яму и достал его. 

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# Дети # происшествия # Виктория Ходосок # Фотофакт

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