Покушение на убийство с особой жестокостью. Что ждёт женщину, которая оставила умирать собственного ребёнка

Новости Беларуси. Этой осенью белорусов шокировала история о том, как новорожденного мальчика нашли в общественном туалете. В тяжелом состоянии младенца доставили в больницу, а на неделе маленький Саша, так его называют медики, принял первых посетителей, в том числе познакомился со своим спасителем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Жизни малыша уже ничего не угрожает (подробнее здесь). Его самая большая опасность – его же мать – сейчас в СИЗО. От разговора с нами, ожидаемо, 26-летняя преступница отказалась. Впереди ее ждет запоминающаяся жизнь: за покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, по предварительной оценке, за решеткой она может провести до 15 лет.

Виктор Сецкий, заместитель начальника первого следственного отделения Гомельского городского отдела Следственного комитета:

Оставляя новорожденного при крайне низкой температуре без надлежащего кормления и ухода, обвиняемая осознавала, что создает реальную угрозу и жизни, и здоровью младенца. Понимала и предвидела наступление общественно опасных последствий в смерти ребенка, а также понимала, что своими действиями причиняет ему особые мучения и страдания. Однако женщина не смогла довести свой преступный умысел до конца.

Что помешало все же родить матери в нормальных условиях под наблюдением врачей? Следователи разбираются. Но было ли это случайностью или обдуманным шагом? Задумываться не приходится из-за одного «но».