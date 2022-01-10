Их гномы есть даже на Ямале. Посмотрите, какие необычные игрушки делает эта белорусская пара

Новости Беларуси. С некоторых пор в доме этой творческой пары обитают не только любовь и уют, но и вот такие милые сказочные персонажи. Почему здесь так чтят историю о верных помощниках Белоснежки и как реальная жизнь переплелась со сказкой? Рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Александра Домашкевич, редактор отдела вещания на телеканале «Россия-Беларусь»:

Мы познакомились в 2018 году, и в этом же году у меня совсем не было денег на новогодние подарки. Я решила сделать что-нибудь своими руками – небольшие сувенирчики подарить друзьям, коллегам. И я тогда впервые сшила елочные игрушки. Подарила своим родственникам, парочку друзьям, Паша тогда тоже работал на телевидении. Я пришла к ним в офис, поздравляла всех ребят, дарила эти елочные игрушки.

К слову, Александра – наша коллега. И каждый день она на страже самых актуальных новостей в мире. Чтобы вечером, после трудного рабочего дня, заняться делом для души. Александра Домашкевич:

В детстве я терпеть не могла труды. Я не хотела ни шить, ни вязать – ничего. Все это рукоделие… У меня бабушка очень активная, творческая, она постоянно что-то вяжет. А я больше по живописи всегда была. Мне всегда очень нравилось рисовать. Когда я думала о том, что, возможно, в будущем займусь каким-то творчеством, была уверена, что это будет именно живопись.

Сегодня ее гномы есть даже на Ямале. Они поселились у друзей и родственников и продолжают прочно занимать свои позиции. А началось все с нескольких мастер-классов в интернете и распечатанных на принтере выкроек. Александра Домашкевич:

Изначально они выглядели совершенно по-другому. Была основа, они были без ножек. Были пустые шапки, не было колокольчиков, то есть все маленькие детали, которые придают им особый шарм, появлялись в процессе. Изюминка – у всех наших гномов бороды из натурального меха. Вы спросите, как эти милые люди могут не быть на стороне гринписа? На самом деле все просто: в ход идет мех со старых курток. А помогает заниматься творчеством любимый муж.

Павел Домашкевич, SMM-менеджер:

У меня после поездки в Европу, там все помешаны на гномах, троллях. Это на самом деле все такое рождественское, новогоднее. Говорю: хочу, давай шить гномов. Александра Домашкевич:

И мне тоже эта идея понравилась, потому что это очень милые, классные персонажи. В нашей мифологии домовые, у скандинавов – гномы.

Домашняя «мануфактура» по созданию новогодних сувениров для родных, близких и коллег работает так. Павел Домашкевич:

Я закупаюсь, раскраиваю, Саша шьет. Я занимаюсь декором. Александра Домашкевич:

Наши гномы полностью делаются вручную. Это не машинная работа, поэтому процесс занимает довольно много времени. На одного гнома полностью с декором, со всеми элементами уходит 5-6 часов.

Поэтому декабрь и начало января в семье Домашкевичей – достаточно напряженное время. И тем не менее любящим людям всегда удается выкроить свободную минутку для приятной прогулки или праздничной фотосессии. Александра Домашкевич:

Я очень хотела бы попасть на какую-нибудь рождественскую ярмарку – атмосфера, еще и снег лежал, была прекрасная погода. Мы выбрались один раз за все время. Давай быстренько забежим в магазин, потому что надо купить шарики на елку – кроме этого мы никуда не ходили, ничего не делали. Мы только шили. Павел Домашкевич:

Нет, мы еще были на фотосессии. Александра Домашкевич:

Да, один раз выбрались на фотосессию, но там тоже – полдня.

Как удается выдержать такой темп? Александра признается: секрет в смене видов деятельности. Оказывается, рукоделие приносит не только релакс, но и помогает супругам поддерживать гармонию в отношениях. Александра Домашкевич:

Хорошо, что муж меня поддерживает, потому что по-другому мы бы просто не справились. Он и уберет, и еду приготовит. Шить могу только я, он декором занимается. Он меня страхует во всех бытовых вопросах, чтобы у меня было больше свободного времени заниматься всем этим рукоделием. Поэтому у Александры с Павлом одна на двоих мечта. Александра Домашкевич:

Уехать жить за город, иметь свой дом, создать армию гномов. Реально планируем перебраться куда-нибудь в деревню, на хутор. Муж любит мастерить по дереву, поэтому он мечтает о своей мастерской, где сможет делать тарелочки, мисочки, ложечки. А я смогу сидеть дома и полностью свое время посвящать рукоделию, творчеству.

А еще наши герои показали настоящую реликвию. Сегодня уже и не верится, что когда-то и творчество, и настоящие чувства начались с этих незамысловатых новогодних игрушек. Александра Домашкевич:

Это, наверное, одна из первых елочных игрушек. Тут немножко все кривовато, без вышивки, первая попавшаяся ленточка. Этот вариант уже поновее. Он с вышивкой. Это вариант мужа – пряничный олень. Так как же найти себя, вторую половинку и определиться с делом всей жизни?

Павел Домашкевич:

На самом деле, сейчас такое количество разных мастер-классов проходит. От шитья до столярки. Проще всего найти какие-то свободные выходные и поездить по мастер-классам, посмотреть, если ты не знаешь, чего тебе хочется, что тебе нравится. Александра Домашкевич:

Просто что-то выбрать, поехать и попробовать. И не нужно бояться, потому что это же для тебя. Это же твое настроение, твое самовыражение, проявление себя и своего я в творчестве. А прямо сейчас – эксклюзивный мастер-класс по созданию фирменных гномов от семейства Домашкевичей.

Анна Сушкова, корреспондент:

Если говорить о начинающих рукодельниках, если хочешь сделать какой-то подарок своим родным, близким, с чего нужно начинать? Александра Домашкевич:

Определиться, что ты хочешь получить в конечном результате, на что ты рассчитываешь. Потом идешь в интернет, находишь на YouTube какой-нибудь мастер-класс, оцениваешь свои возможности и пробуешь. Рецепт простой. Анна Сушкова:

Что у нас уже есть из заготовок? Где у нас ручки, ножки?

Александра Домашкевич:

Да, я сейчас делаю ручки, сшиваю их обметочным швом. Наш основной помощник. Он очень любит, когда мы делаем шапки. Потому что на шапках колокольчик. Он очень на это все реагирует. Это шьется отдельно. Сшиваются перчатки, ножки, набиваются. Вышиваются снежинки, это все набивается. Анна Сушкова:

Ювелирная работа.

Александра Домашкевич:

Да. Сшиваются ручки, потом выворачиваются, чтобы это все было красиво. Перчатки к ручкам приклеиваем горячим клеем. Когда сшиваем пузико, в этот же момент пришиваются ножки. С мужем смеемся, что каждый, у кого есть наш гном, обеспечен одной порцией каши, потому что чтобы не падал, там для утяжеления в целлофановом пакете или рис, или гречка. На черный день, в случае чего, тарелочка каши обеспечена. У кого-то каша из топора, у нас – из гномов. Вот такое настоящее рождественское чудо. Берите на заметку и радуйте своих самых дорогих людей.