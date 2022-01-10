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Кухарев об обрушенном мосте на Немиге: «В течение суток мы завершим разборку конструкций путепровода»

10 января 2022 12:18
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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту обрушения моста на Немиге: «Служебная халатность» и «Нарушения при производстве строительно-монтажных работ». Ну а пока на объекте кипит работа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кухарев об обрушенном мосте на Немиге: «В течение суток мы завершим разборку конструкций путепровода»-1

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Я думаю, что в течение суток мы завершим разборку конструкций путепровода. Сейчас проектная группа готовит решение по дальнейшим работам, которые предстоит нам сделать в самые кратчайшие сроки. Вечером они будут докладывать на штабе о проведенной работе. По итогам этого доклада будет создан график работ, который уже установит конкретные шаги и сроки для организаций, которые будут участвовать в процессе восстановления путепровода.

Кухарев об обрушенном мосте на Немиге: «В течение суток мы завершим разборку конструкций путепровода»-4

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# Мосты Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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