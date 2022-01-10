«Демонтирована большая часть пролётных строений». Директор ГП «Гордорстрой» об аварийном путепроводе на Немиге

Новости Беларуси. Демонтаж аварийной части путепровода выполнен, продолжается разборка оставшихся конструкций. Как заявили в руководстве города, мост на проспекте Победителей должен быть восстановлен в течение месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:

Работает порядка 40 человек. Это специалисты, рабочие и инженерно-технические работники. Помимо этого, привлечено к стройке порядка 25-30 единиц техники, абсолютно разной. За два дня работы демонтирована большая часть пролетных строений. На сегодня осталось демонтировать уже девять балок длинного пролетного строения, мы планируем закончить к утру завтрашнего дня. Последним этапом приступим к демонтажу балок скрытого пролетного строения, которые находятся по правую сторону от нас.

Проектное решение уже на стадии первых проектных проработок мы получаем. Вполне реально, что с завтрашнего дня мы приступим уже к строительству.