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«Демонтирована большая часть пролётных строений». Директор ГП «Гордорстрой» об аварийном путепроводе на Немиге

10 января 2022 12:32
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Новости Беларуси. Демонтаж аварийной части путепровода выполнен, продолжается разборка оставшихся конструкций. Как заявили в руководстве города, мост на проспекте Победителей должен быть восстановлен в течение месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Демонтирована большая часть пролётных строений». Директор ГП «Гордорстрой» об аварийном путепроводе на Немиге-1

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
Работает порядка 40 человек. Это специалисты, рабочие и инженерно-технические работники. Помимо этого, привлечено к стройке порядка 25-30 единиц техники, абсолютно разной. За два дня работы демонтирована большая часть пролетных строений. На сегодня осталось демонтировать уже девять балок длинного пролетного строения, мы планируем закончить к утру завтрашнего дня. Последним этапом приступим к демонтажу балок скрытого пролетного строения, которые находятся по правую сторону от нас.

Проектное решение уже на стадии первых проектных проработок мы получаем. Вполне реально, что с завтрашнего дня мы приступим уже к строительству.

«Демонтирована большая часть пролётных строений». Директор ГП «Гордорстрой» об аварийном путепроводе на Немиге-4

Часть выходов из станции метро «Немига» были закрыты в связи с проведением ремонтно-строительных работ. Изменено и движение транспорта в центральной части города.

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# Мосты Беларуси # общество # Сергей Панев # Фотофакт

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