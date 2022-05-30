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Президент подписал указы о награждении орденом Матери, а также о назначении и освобождении судей

30 мая 2022 16:58
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Новости Беларуси. Ордена Матери удостоены 23 жительницы Минска. Указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За рождение и воспитание пяти и более детей высокой награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий агропромышленного комплекса и легкой промышленности, банковского сектора, Вооруженных Сил, организаций торговли, транспорта и связи, учреждений образования, здравоохранения, религиозных объединений и домохозяйки.

Также 30 мая Александр Лукашенко подписал указ «О назначении и освобождении судей».

# Закон # общество # Александр Лукашенко

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