«Человека вводят в стресс». Почему телефонным мошенникам удаётся обманывать людей и можно ли защититься?

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

К слову, о плачущем голосе, бьют же в основном по пожилым людям. Говорят, что это их внук, дети. Иногда бывают и голоса в трубке. Люди говорят, что и не очень голос был похож, но в тот самый момент воспринимают. Почему так?

Инга Сечко, профайлер, кандидат психологических наук:

Шоковое состояние. Эмоция страха самая сильная у человека, тем более сейчас она актуализированная из-за многих событий последних, начиная с пандемии. И поэтому ее очень легко снова спровоцировать и усилить. Для нас сейчас самое важное – жизнь наших близких. Поэтому если близкий попал в опасность, то самое главное – ему помочь. Человек не задает лишних вопросов. Кирилл Казаков, СТВ:

Почему люди не перезванивают, почему они не пытаются хотя бы каким-то образом расценить эту обстановку как нечто не совсем нормальное, выходящее за рамки обычной жизни? Инга Сечко:

Потому что идет воздействие на эмоции, когда эмоции у человека очень сильные, мозг отказывается работать. Потому что в стрессе нужно не думать, не размышлять, в стрессе нужно бежать – либо спасаться, либо спасать. То есть нужно быстро действовать. Человека вводят в стресс, обязательно будет фактор времени. Времени нет, нужно делать это быстрее, быстрее присылайте деньги, мы к вам пришлем курьера. И вот этот фактор времени – один из признаков.