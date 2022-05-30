«Человека вводят в стресс». Почему телефонным мошенникам удаётся обманывать людей и можно ли защититься?
Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
К слову, о плачущем голосе, бьют же в основном по пожилым людям. Говорят, что это их внук, дети. Иногда бывают и голоса в трубке. Люди говорят, что и не очень голос был похож, но в тот самый момент воспринимают. Почему так?
Инга Сечко, профайлер, кандидат психологических наук:
Шоковое состояние. Эмоция страха самая сильная у человека, тем более сейчас она актуализированная из-за многих событий последних, начиная с пандемии. И поэтому ее очень легко снова спровоцировать и усилить. Для нас сейчас самое важное – жизнь наших близких. Поэтому если близкий попал в опасность, то самое главное – ему помочь. Человек не задает лишних вопросов.
Кирилл Казаков, СТВ:
Почему люди не перезванивают, почему они не пытаются хотя бы каким-то образом расценить эту обстановку как нечто не совсем нормальное, выходящее за рамки обычной жизни?
Инга Сечко:
Потому что идет воздействие на эмоции, когда эмоции у человека очень сильные, мозг отказывается работать. Потому что в стрессе нужно не думать, не размышлять, в стрессе нужно бежать – либо спасаться, либо спасать. То есть нужно быстро действовать. Человека вводят в стресс, обязательно будет фактор времени. Времени нет, нужно делать это быстрее, быстрее присылайте деньги, мы к вам пришлем курьера. И вот этот фактор времени – один из признаков.
Кирилл Казаков:
Те, кто обманывают, у них есть навыки психологической обработки?
Инга Сечко:
Конечно, есть. Они проходят специальные тренинги. Причем подбирают таких людей, у которых нет сострадания, совести, для них это игра. Они просто обзванивают много человек. И из ста если попадутся два – уже хорошо, заработок есть. За день нужно обзвонить как можно большее количество людей. Так они нарабатывают опыт, шлифуют свои навыки, оттачивают. Есть только один способ противостоять этому – не вступать в разговор с этими людьми. Потому что они настолько хорошо умеют разговаривать, убеждать, вызывать эмоции, что как бы вы ни старались, вам будет сложно противостоять.
«Ваш близкий человек в страшной аварии». Сергей Кабакович объяснил, как сейчас действуют мошенники по телефону (здесь подробности).