Лукашенко: ваш опыт не только пригодится – он будет серьёзно востребован. О чём Президент говорил с генсеком ОДКБ?

Президент Беларуси подписал план мероприятий по реализации решений ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Сегодня, 13 февраля, Александр Лукашенко встретился с новым генеральным секретарем организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представитель Казахстана, опытный политик и управленец Имангали Тасмагамбетов на данном посту с января 2023 года. В таком качестве в Минске впервые. Во время переговоров белорусский лидер призвал к сплочению в ОДКБ и четкому определению своей политики. Также акцентировал внимание на том, что союзники не должны действовать вопреки своим национальным интересам, а совершенствовать существующие и создавать новые компоненты системы кризисного реагирования. Наш политический обозреватель Илона Волынец – подробнее.

Кризис международных отношений, беспрецедентное санкционное давление, обострение военно-политической обстановки на Евразийском континенте. В таких непростых условиях Беларусь приняла председательство в ОДКБ. Приоритеты Александр Лукашенко озвучил еще осенью 2022 года на заседании сессии Совета коллективной безопасности в Ереване. Это урегулирование кризисных ситуаций, эффективное позиционирование организации на международной арене, повышение готовности войск к выполнению задач и укрепление информационно-аналитической сферы. Понятно, что реализовать намеченное реально только сообща. Вот и сегодня, встречаясь с новым генсекретарем ОДКБ, белорусский лидер вновь призвал к сплочению в организации.

Лукашенко: если кто-то думает, что конфликт Украины и России – это не наш, то ничего подобного. Время потребует определяться. Имангали Тасмагамбетов сменил белорусского генерала Станислава Зася. До назначения работал послом Казахстана в России, занимал разные государственные должности: от главы администрации до министра обороны и премьера. А начиналось все с активной гражданской позиции и комсомола.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне приятно с вами встретиться как с опытным человеком. Что-то родное есть. В юности мы с вами и в комсомоле работали. Вы прошли очень серьезный путь, который заслуживает уважения. Сейчас людей, которые имеют такой опыт из советских времен (по-разному можем оценивать этот период), немного, и они очень ценны. Поэтому я думаю, что этот ваш опыт, и на дипломатической в том числе работе, нам пригодится с вами. Особенно в этом году во время председательства Беларуси. Да и на предстоящие годы вашей работы в ОДКБ. Не только пригодится – он будет востребован очень серьезно.

Разговору во Дворце Независимости предшествовала встреча генсекретаря с министром иностранным дел Беларуси. Кстати, по международной линии ОДКБ продолжит взаимодействие с крупными структурами, такими как ООН, СНГ, ШОС, ОБСЕ. К примеру, сейчас прорабатывается вопрос участия военных в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций. Дальнейшие планы в оборонной сфере Имангали Тасмагамбетов детально обсудил уже с руководством военного блока нашей страны. В каких направлениях будет работать ОДКБ в 2023-м? Рассказал новый генсек организации.