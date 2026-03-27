45 представителей всех регионов Беларуси приняли участие в благоустройстве парка Народного единства

Внести свой вклад в строительство знакового для страны объекта. Такая возможность сегодня, 27 марта, была у белорусской молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

45 человек – представители всех регионов Беларуси – трудились на благоустройстве парка Народного единства в Минске. Молодые люди выполняли работы по просыпке грунта песчаными смесями. Многие уже запланировали посетить парк и Национальный исторический музей со своими близкими.

Алина Гусаченко, ответственный секретарь редакции газеты «Светлагорскiя навiны»: Занимаюсь и вроде делами, в каких-то своих мыслях погружена, и уже, конечно, думая о том, как я вот по этой дорожке, к которой приложила усилия, приду в музей со своим сыном, потому что это действительно дело всей страны, дело всей молодежи. И очень здорово, что наша молодежь такая отзывчивая, к труду приспособленная и готова оказать даже в масштабах страны помощь.

Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Конечно, важное деятельное участие – оставить частичку своего вклада в этом важном комплексе, который олицетворяет независимую, сильную, суверенную, с богатыми историческими корнями нашу страну.

Отметим, строительство Национального исторического музея завершено на 80 %. Ввести в эксплуатацию его планируют в 2026 году. Сейчас на объекте ведутся монтажные и декоративные работы.