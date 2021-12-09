«Ситуация всё сложнее. Пришли холода». Около 1000 беженцев продолжают находиться в кризисном центре

Новости Беларуси. Порядка 150 тонн гуманитарной помощи передано беженцам на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже больше месяца люди в ожидании, когда же Европа откроет свои двери. Но пока на них амбарный замок.

Те, чьи терпение и силы ждать разумного решения польских чиновников закончились, возвращаются на родину. Тем же, кто принял решение остаться, белорусы оказывают всю необходимую помощь. Это касается еды, одежды, медпрепаратов. Постоянно дежурят в ТЛЦ медики. Ко всему, Красный Крест организовал клоунотерапию для детей.

В кризисном центре для несчастных людей созданы буквально все условия. Страшно даже представить, что бы было, если бы белорусы не протянули руку помощи беженцам и не приютили их в транспортно-логистическом центре, где поддерживается комфортная температура. Тем временем за окном приличный минус.