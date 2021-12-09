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«Ситуация всё сложнее. Пришли холода». Около 1000 беженцев продолжают находиться в кризисном центре

09 декабря 2021 06:39
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Новости Беларуси. Порядка 150 тонн гуманитарной помощи передано беженцам на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже больше месяца люди в ожидании, когда же Европа откроет свои двери. Но пока на них амбарный замок.  

«Ситуация всё сложнее. Пришли холода». Около 1000 беженцев продолжают находиться в кризисном центре-1

Те, чьи терпение и силы ждать разумного решения польских чиновников закончились, возвращаются на родину. Тем же, кто принял решение остаться, белорусы оказывают всю необходимую помощь. Это касается еды, одежды, медпрепаратов. Постоянно дежурят в ТЛЦ медики. Ко всему, Красный Крест организовал клоунотерапию для детей.  

«Ситуация всё сложнее. Пришли холода». Около 1000 беженцев продолжают находиться в кризисном центре-4

В кризисном центре для несчастных людей созданы буквально все условия. Страшно даже представить, что бы было, если бы белорусы не протянули руку помощи беженцам и не приютили их в транспортно-логистическом центре, где поддерживается комфортная температура. Тем временем за окном приличный минус.  

«Ситуация всё сложнее. Пришли холода». Около 1000 беженцев продолжают находиться в кризисном центре-7

Ситуация все сложнее. Пришли холода, для нас такой минус совсем непривычен. Я очень хочу попасть в Европу. Обратно я не поеду, для меня это сродни концу жизни. Читайте здесь.  

«Ситуация всё сложнее. Пришли холода». Около 1000 беженцев продолжают находиться в кризисном центре-10

На данный момент в кризисном центре находятся около тысячи беженцев. Их судьба абсолютно неинтересна Западу. Об этом говорят бесчеловечные поступки. Напомним, не так давно был обнаружен еще один труп избитого и истощенного мужчины неславянской внешности на белорусско-литовской границе. Тело волокли через границу с территории Литвы. Это была уже шестая жертва циничной политики, проводимой Литвой и Польшой в отношении беженцев.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фотофакт

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