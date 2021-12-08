Сенатор Игорь Гедич: несмотря на морозы, в транспортно-логистическом центре обеспечиваются комфортные условия

Константин Герцев, корреспондент: В лагере остаются порядка 1 000 человек. Сегодня мы подвели промежуточные итоги с парламентариями.

Новости Беларуси. В кризисном центре беженцы не теряют надежды на открытие гуманитарного коридора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Совет Республики с первых дней принимает активное участие, и одна из первых гуманитарных помощей в объеме 10 тонн поступила из Совета Республики. Общий объем поступивших гуманитарных грузов сегодня составляет порядка 150 тонн. Например, продовольствие составляет порядка 80 тонн, молочной продукции около 20 тонн. Поступило одежды порядка 9 000 единиц: матрасов, одеял, теплой одежды. И этот процесс продолжается. Несмотря на морозы, в транспортно-логистическом центре обеспечиваются комфортные, приемлемые условия.

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