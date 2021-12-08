«Насильно никто не будет вывозиться». -13 градусов скорректировали работу лагеря на границе, но всё функционирует в штатном режиме

Новости Беларуси. Месяц в ожидании, когда демократичная Европа поступит демократично. Несколько сотен беженцев, среди которых беременные женщины, дети, старики, нуждающиеся в постоянном медицинском уходе, застряли на белорусско-польской границе. Они бежали от войны туда, куда их звали, но даже и представить не могли, что их путь растянется так надолго. Беларусь продолжает оказывать им помощь. Особенно сейчас, когда мороз с каждым днем крепчает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Устали и маленькие дети. Чтобы хоть как-то их поддержать, волонтеры устроили мини-праздник.

С подробностями Константин Герцев.

Истории беженцев в кризисном центре на белорусско-польской границе похожи между собой, но судьба 43-летнего Мустафы из Ирака в чем-то уникальна. Впервые он бежал от войны на родине еще в 1993-м, тогда же лишился ноги, вот почему возвращение в свой родной Эрбиль приравнивает к смертельному приговору.

Сейчас он совсем не выходит на улицу, не хочет рисковать здоровьем, поэтому с особой благодарностью относится к тому, что имеет.

Ситуация в лагере не простая, мороз – непривычное дело, но это лучшее, что сейчас мы имеем. Я благодарен Беларуси. Я хочу в Европу к своим детям. Я искренне надеюсь, что гуманитарный коридор откроют.

Риск возвращения домой и безразличие Запада загоняет жителей этого лагеря в тупик. Но есть те, кто видит свою дальнейшую жизнь в Беларуси, и уверяет, ему есть что предложить. Корреспондент СТВ в лагере беженцев: мы первый телеканал, который смог попасть в легендарную военно-полевую баню – читайте здесь.

Правда, беженцев стало меньше, причина одна – каждый в праве сам определять свою дальнейшую судьбу. Сколько сейчас остается человек?

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

По той информации, которой владею я, порядка 1 000 человек. Вы знаете, что все структуры работают в рамках добровольной репатриации. Насильно никто не будет вывозиться. Есть люди, которые изъявили желание. Соответственно, это желание мы стараемся удовлетворять в полном объеме.

-13 градусов на термометре скорректировали работу лагеря, но все функционирует в штатном режиме: медпункт, автолавки, баня. Ее сегодня смогли посетить 120 женщин.

Сенатор Игорь Гедич: несмотря на морозы, в транспортно-логистическом центре обеспечиваются комфортные условия – читайте здесь.

Константин Герцев, корреспондент:

Новый год все ближе, и это чувствуется даже здесь. Ведь в лагере есть дети, которым так не хватает счастья и обычных забав. Волонтеры Белорусского Красного Креста решили это исправить, сегодня, 8 декабря, детей развлекали аниматоры.