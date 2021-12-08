Корреспондент СТВ в лагере беженцев: мы первый телеканал, который смог попасть в легендарную военно-полевую баню

Новости Беларуси. Не теряя надежды на открытие гуманитарного коридора, в кризисном центре беженцы 8 декабря снова собрались на стихийный митинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент:

31-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе был достаточно богат на события. Помимо доставки очередного гуманитарного груза от Белорусского общества Красного Креста, католического благотворительного фонда и европейских международных организаций по оказанию гуманитарной помощи, сегодня в ангаре при логистическом центре «Брузги» прошли митинги.

Один из них – это митинг детей, которые решили высказать свое детское негодование действиям Европейского союза европейским чиновникам. Дети просили руководство Германии услышать их, потому что морозы крепчают, хоть в лагере ситуация и стабильная, но все равно эмоционально и физически люди уже выдохлись.

Также после импровизированного митинга детского сотрудники Белорусского общества Красного Креста решили немножко привнести праздник детям, проживающим в этом лагере. Устроили импровизированную шоу-программу, приехали артисты, клоуны. Дети все-таки окунулись в те детские забавы, которые они видели у себя на родине и которые увидели сегодня здесь, в Беларуси. Я предлагаю послушать вам историю одной женщины. Она поделилась с нами, почему она приехала в Беларусь, почему она хочет попасть в Европу и какое вообще сейчас состояние дел в лагере беженцев.