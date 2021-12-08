Корреспондент СТВ в лагере беженцев: мы первый телеканал, который смог попасть в легендарную военно-полевую баню

Новости Беларуси. Не теряя надежды на открытие гуманитарного коридора, в кризисном центре беженцы 8 декабря снова собрались на стихийный митинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Не теряя надежды на открытие гуманитарного коридора, в кризисном центре беженцы 8 декабря снова собрались на стихийный митинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Константин Герцев, корреспондент:
31-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе был достаточно богат на события. Помимо доставки очередного гуманитарного груза от Белорусского общества Красного Креста, католического благотворительного фонда и европейских международных организаций по оказанию гуманитарной помощи, сегодня в ангаре при логистическом центре «Брузги» прошли митинги.
Один из них – это митинг детей, которые решили высказать свое детское негодование действиям Европейского союза европейским чиновникам. Дети просили руководство Германии услышать их, потому что морозы крепчают, хоть в лагере ситуация и стабильная, но все равно эмоционально и физически люди уже выдохлись.
Также после импровизированного митинга детского сотрудники Белорусского общества Красного Креста решили немножко привнести праздник детям, проживающим в этом лагере. Устроили импровизированную шоу-программу, приехали артисты, клоуны. Дети все-таки окунулись в те детские забавы, которые они видели у себя на родине и которые увидели сегодня здесь, в Беларуси.
Я предлагаю послушать вам историю одной женщины. Она поделилась с нами, почему она приехала в Беларусь, почему она хочет попасть в Европу и какое вообще сейчас состояние дел в лагере беженцев.
Ситуация все сложнее. Пришли холода, для нас такой минус совсем непривычен. Я очень хочу попасть в Европу. Обратно я не поеду, для меня это сродни концу жизни. Я готова остаться в Беларуси. Там, откуда я родом, была поваром в школе. Я очень вкусно готовлю. Белорусская кухня мне тоже очень нравится. Спасибо вам за помощь, что не оставляете в беде. Было неожиданно и очень приятно, что ваш Президент Лукашенко приехал поддержать нас в этой сложной ситуации. Мы надеемся, что нам дадут возможность изменить свою жизнь к лучшему. Беларусь для нас – единственная надежда.
Константин Герцев:
Мы сейчас находимся уже в легендарной военно-полевой бане при логистическом центре «Брузги». Мы первый телеканал, который смог сюда попасть. Буквально считаные минуты назад женщины закончили принимать душ. Сегодня военно-полевая баня приняла их в количестве 108 человек. Здесь созданы все условия для того, чтобы люди могли нормально, в спокойной атмосфере помыться и отдохнуть. За моей спиной находится белье чистое, которое каждый человек получает, перед тем как зайти в душевые кабины, чистые полотенца, гигиенические наборы. Любой желающий может сюда прийти и получить шампунь, мыло, все это в свободном доступе, хватит каждому.
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