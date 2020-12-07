По специальной плитке и со звуковым сигналом. В центре Бреста появился маршрут для слабовидящих людей

Новости Беларуси. В центре Бреста появился маршрут для слабовидящих людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тактильная плитка непрерывно сопровождает человека на всем пути следования и помогает ориентироваться в незнакомой городской местности. Еще больше облегчает навигацию речевой информатор.

Речевые информаторы дают возможность найти полностью вход. Мы специально их вешаем в том месте, чтобы они были расположены прямо над ручкой двери.

Навигационная система «Крокі на гукі» позволяет через мобильное приложение проложить безопасный путь. В Брестской области таких датчиков около сотни, по стране – уже больше тысячи. Пока маршрут соединяет автовокзал и офис областной организации БелТИЗ, в дальнейшем он получит развитие.

Андрей Левицкий, заместитель председателя брестской областной организации «БелТИЗ»:

По Бресту мы, конечно же, видим большой рывок в плане создания условий безбарьерной среды для незрячих людей. Ближе к баллам 8. Сейчас наша задача – больше уделить внимания и направляющей плитке. Потому что человек все-таки должен свободно передвигаться от остановок к пешеходным переходам, от остановок к ближайшим социально значимым объектам.

Только в 2020 году в Бресте обустроили полторы сотни пешеходных переходов, а за последние 5 лет – больше чем полтысячи (или 40 %) от необходимого. Темп работ увеличили в два раза.

Сергей Петраневич, главный инженер брестского дорожно-эксплуатационного предприятия:

В новых районах это все уже предусмотрено проектной документацией. Наша задача сейчас – в районах старой застройки выполнить эти понижения, что мы и делаем. В принципе, эта работа будет продолжена. Она очень большая, это не на один год.