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По специальной плитке и со звуковым сигналом. В центре Бреста появился маршрут для слабовидящих людей

07 декабря 2020 09:08
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Новости Беларуси. В центре Бреста появился маршрут для слабовидящих людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По специальной плитке и со звуковым сигналом. В центре Бреста появился маршрут для слабовидящих людей-1

По специальной плитке и со звуковым сигналом. В центре Бреста появился маршрут для слабовидящих людей-3

Тактильная плитка непрерывно сопровождает человека на всем пути следования и помогает ориентироваться в незнакомой городской местности. Еще больше облегчает навигацию речевой информатор.  

По специальной плитке и со звуковым сигналом. В центре Бреста появился маршрут для слабовидящих людей-6

Речевые информаторы дают возможность найти полностью вход. Мы специально их вешаем в том месте, чтобы они были расположены прямо над ручкой двери.  

По специальной плитке и со звуковым сигналом. В центре Бреста появился маршрут для слабовидящих людей-9

Навигационная система «Крокі на гукі» позволяет через мобильное приложение проложить безопасный путь. В Брестской области таких датчиков около сотни, по стране – уже больше тысячи.  

Пока маршрут соединяет автовокзал и офис областной организации БелТИЗ, в дальнейшем он получит развитие.  

По специальной плитке и со звуковым сигналом. В центре Бреста появился маршрут для слабовидящих людей-12

Андрей Левицкий, заместитель председателя брестской областной организации «БелТИЗ»:
По Бресту мы, конечно же, видим большой рывок в плане создания условий безбарьерной среды для незрячих людей. Ближе к баллам 8.  

Сейчас наша задача – больше уделить внимания и направляющей плитке. Потому что человек все-таки должен свободно передвигаться от остановок к пешеходным переходам, от остановок к ближайшим социально значимым объектам.  

По специальной плитке и со звуковым сигналом. В центре Бреста появился маршрут для слабовидящих людей-15

Только в 2020 году в Бресте обустроили полторы сотни пешеходных переходов, а за последние 5 лет – больше чем полтысячи (или 40 %) от необходимого. Темп работ увеличили в два раза.  

По специальной плитке и со звуковым сигналом. В центре Бреста появился маршрут для слабовидящих людей-18

Сергей Петраневич, главный инженер брестского дорожно-эксплуатационного предприятия:  
В новых районах это все уже предусмотрено проектной документацией.  

Наша задача сейчас в районах старой застройки выполнить эти понижения, что мы и делаем. В принципе, эта работа будет продолжена. Она очень большая, это не на один год.   

По специальной плитке и со звуковым сигналом. В центре Бреста появился маршрут для слабовидящих людей-21

В Брестской области проживают 2300 слабовидящих людей. Из них наиболее уязвимы – больше 1000.  

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Андрей Левицкий # Сергей Петраневич # Фотофакт

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