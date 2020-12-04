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Минские поликлиники не будут оказывать плановую медпомощь. Куда теперь обращаться?

04 декабря 2020 14:33
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Новости Беларуси. В поликлиниках Минска приостановили оказание плановой медицинской помощи. Это связано с эпидобстановкой. Пациентов, которые уже записаны на прием, перенаправят в другие медучреждения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минские поликлиники не будут оказывать плановую медпомощь. Куда теперь обращаться?-1

При этом оказание экстренной травматологической и хирургической помощи в поликлиниках города продолжится, как и диспансерное наблюдение за беременными. Сократят лишь время и частоту посещений. Работа школ по подготовке к беременности и родам перейдет в онлайн-формат.

Минские поликлиники не будут оказывать плановую медпомощь. Куда теперь обращаться?-4

Жанна Казаченок, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Плановая помощь будет оказываться в минском диагностическом центре, эндокринологическим больным – в минском эндокринологическом диспансере, в межрайонных консультативных кабинетах стационаров, которые усилены ЛОР, офтальмология. В поликлиниках вам разъяснят, если есть какие-то вопросы, можно звонить в коллективные центры. Учитывая, что в данной волне особенности течения ее имеют пациенты с сахарным диабетом, усилена работа минского городского эндокринологического центра.

Минские поликлиники не будут оказывать плановую медпомощь. Куда теперь обращаться?-7

Для оказания помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и температурящим, а также для работы в контактных центрах задействованы врачи-специалисты. Кроме того, организована полная занятость студентов медуниверситета.

# Коронавирус # общество # Жанна Казачёнок # Фотофакт

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