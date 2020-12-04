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Дмитрий Пиневич: ответственно заявляю, что СИЗов по всей стране хватает в полном объёме

04 декабря 2020 18:26
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Новости Беларуси. Протоколы лечения усовершенствовали, «ковидные» надбавки платят, СИЗы, санитайзеры, но главное – ИВЛ и свободные койки. Чем больше их, тем легче дышится всей системе здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич: ответственно заявляю, что СИЗов по всей стране хватает в полном объёме-1

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Лекарственным обеспечением, обеспечением СИЗами и вообще в целом организация оказания медицинской помощи. Я ответственно заявляю, что СИЗов по всей стране хватает в полном объеме. Более того, у нас сформирован запас примерно на один месяц, несмотря на достаточно интенсивную работу всех учреждений всех уровней. 

Министр здравоохранения о «ковидных» надбавках врачам: финансирование имеется в полном объёме

И хочу сказать, что мы не видим проблем в этом отношении, потому что практически все СИЗы, начиная от респираторов 3-го класса, 2-го класса, масок, защитных костюмов и всех остальных атрибутов, скажем, выпускаются на наших отечественных предприятиях.

# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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