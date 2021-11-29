Ситуация с беженцами на границе: почти ежедневные рейсы на родину и помощь от белорусов

Новости Беларуси. Вот уже 22-е сутки как новостная лента беспрерывно пополняется информацией с белорусско-польской границы. По-прежнему люди пристально следят за развитием ситуации с беженцами, искренне сопереживают и пытаются помочь им всей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь до сих пор единственная, кто выполняет все взятые на себя обязательства по разрешению гуманитарного кризиса. Людям предоставили пищу и крышу над головой, им регулярно оказывают гуманитарную помощь как представители Красного Креста, так и многие другие общественные организации, профсоюзы, депутаты и церковь. Грузы с одеждой, обувью, едой в кризисный центр поступают ежедневно.

Люди уже адаптировались и по-прежнему не отказываются от стремлений попасть в Германию. Те же, кто оказался окончательно измучен жестокими действиями поляков и утратил надежду на убежище в Европе, возвращаются на родину. Фактически каждый день в Эрбиль отправляются авиарейсы. Летят они туда исключительно по собственному желанию. Многие выходцы из Ближнего Востока вновь полны духа после визита Президента в кризисный центр, который пообещал продолжить переговоры об открытии гуманитарного коридора для них. Но, к сожалению, пока Евросоюз отвечает молчанием, а из всей помощи людям оказывают разве что моральную.

Читайте также:

Дмитрий Шевцов о беженцах: «Даже в таких условиях у ребенка должно быть право на детство»

Как помогают беженцам в ТЛЦ? Искренние слова белорусов, которым не все равно

Новая обувь, помощь от Красного Креста и верующих. Как беженцы провели 20-й день на границе