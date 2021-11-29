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Ситуация с беженцами на границе: почти ежедневные рейсы на родину и помощь от белорусов

29 ноября 2021 06:13
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Новости Беларуси. Вот уже 22-е сутки как новостная лента беспрерывно пополняется информацией с белорусско-польской границы. По-прежнему люди пристально следят за развитием ситуации с беженцами, искренне сопереживают и пытаются помочь им всей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация с беженцами на границе: почти ежедневные рейсы на родину и помощь от белорусов-1

Беларусь до сих пор единственная, кто выполняет все взятые на себя обязательства по разрешению гуманитарного кризиса. Людям предоставили пищу и крышу над головой, им регулярно оказывают гуманитарную помощь как представители Красного Креста, так и многие другие общественные организации, профсоюзы, депутаты и церковь. Грузы с одеждой, обувью, едой в кризисный центр поступают ежедневно.

Ситуация с беженцами на границе: почти ежедневные рейсы на родину и помощь от белорусов-4

Люди уже адаптировались и по-прежнему не отказываются от стремлений попасть в Германию. Те же, кто оказался окончательно измучен жестокими действиями поляков и утратил надежду на убежище в Европе, возвращаются на родину. Фактически каждый день в Эрбиль отправляются авиарейсы. Летят они туда исключительно по собственному желанию. Многие выходцы из Ближнего Востока вновь полны духа после визита Президента в кризисный центр, который пообещал продолжить переговоры об открытии гуманитарного коридора для них. Но, к сожалению, пока Евросоюз отвечает молчанием, а из всей помощи людям оказывают разве что моральную.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фотофакт

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