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Роман Головченко с визитом в Башкортостане – какие сферы сотрудничества обсуждаются?

20 сентября 2022 18:40
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Новости Беларуси. Беларусь и Башкортостан могут выйти на объем товарооборота в миллиард долларов, заявил премьер-министр нашей страны по итогам встречи с главой этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Роман Головченко с визитом в Башкортостане – какие сферы сотрудничества обсуждаются?-1

Наша делегация находится с визитом в Уфе. 20 сентября с партнерами договорились усиливать промышленную кооперацию. Мы поставляем в Башкортостан машинокомплекты для пассажирского транспорта, зерноуборочной техники. Впрочем, сфер для сотрудничества немало.  

Роман Головченко с визитом в Башкортостане – какие сферы сотрудничества обсуждаются?-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:  
Мы с удовольствием готовы бы были организовать поставки качественного лифтового оборудования как для новостроек, так и в рамках замены лифтов, которые отработали свой срок службы. Мы на белорусском предприятии «Могилевлифтмаш» развиваем и другие направления деятельности: по производству высокоскоростных лифтов, этажных эскалаторов. И с удовольствием заместим ушедших с российского и белорусского рынков западных производителей.  

Роман Головченко с визитом в Башкортостане – какие сферы сотрудничества обсуждаются?-7

Завтра, 21 сентября, в Уфе состоится открытие дилерского центра белорусских компаний. Также будет заложена капсула в индустриальном парке «Уфимский», где в дальнейшем построят совместное промышленное предприятие.  

# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Радий Хабиров # Фотофакт

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