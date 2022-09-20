Роман Головченко с визитом в Башкортостане – какие сферы сотрудничества обсуждаются?

Новости Беларуси. Беларусь и Башкортостан могут выйти на объем товарооборота в миллиард долларов, заявил премьер-министр нашей страны по итогам встречи с главой этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша делегация находится с визитом в Уфе. 20 сентября с партнерами договорились усиливать промышленную кооперацию. Мы поставляем в Башкортостан машинокомплекты для пассажирского транспорта, зерноуборочной техники. Впрочем, сфер для сотрудничества немало.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы с удовольствием готовы бы были организовать поставки качественного лифтового оборудования как для новостроек, так и в рамках замены лифтов, которые отработали свой срок службы. Мы на белорусском предприятии «Могилевлифтмаш» развиваем и другие направления деятельности: по производству высокоскоростных лифтов, этажных эскалаторов. И с удовольствием заместим ушедших с российского и белорусского рынков западных производителей.